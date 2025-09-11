В східній частині Польщі від заходу сонця до сходу діє повна заборона польотів

У Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю з 10 вересня до 9 грудня обмежили авіаційний рух з міркувань національної безпеки. Про це у середу, 10 вересня, повідомило Агентство польської авіаційної навігації.

У східній частині Польщі з 22:00 10 вересня до 9 грудня 23:59 запровадили обмеження авіаруху з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови Міністерства інфраструктури. Від заходу сонця до сходу діє повна заборона польотів, за винятком військових повітряних суден. Також у цій зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотних суден.

Дозволені польоти лише пілотованих літаків після подання плану польоту та з дотриманням вимог транспондерів і зв’язку, військових літаків, а також літаків зі статусами GARDA, ALPHA SCRAMBLE, HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR. Також можуть дозволити польоти державної авіації та авіаційної швидкої допомоги, а також польоти з метою надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей або тварин, зокрема у разі стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій. Крім цього, заборона не діятиме на польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.

Карта Агентства польської авіаційної навігації, зображено, де діє заборона польотів у Польщі

«Вхід в активну зону літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень авіаційного права», – додають у повідомленні.

Доповнено о 13:19. Крім цього, з 18:00 11 вересня повітряний простір Латвії на східному кордоні також закриють щонайменше до 18 вересня з можливістю продовження. Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що це дозволить повністю контролювати заборонену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів, а також звільнить заборонену повітряну зону для винищувачів Балтійської повітряної патрульної місії НАТО та латвійської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях. Один дрон пошкодив дах житлового будинку та припаркований поруч автомобіль у місті Вирики-Воля Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на Північноатлантичний альянс. Водночас за запитом польської сторони НАТО активувало 4 статтю Північноатлантичного договору, що передбачає проведення консультацій на тлі загрози для країни-члена НАТО.