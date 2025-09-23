Підозру отримав 54-річний колишній депутат Городоцької міської ради

Поліція підозрює колишнього депутата міської ради на Львівщині у приховуванні майна у декларації за 2022 рік на 4,7 млн грн. За даними ZAXID.NET, ідеться про 54-річного ексдепутата Городоцької міської ради та місцевого сімейного лікаря Валерія Ніконорова.

Як повідомили у поліції, колишній депутат міськради не вніс у декларацію за 2022 рік інформацію про житловий будинок і земельну ділянку в селі Львівського району, які частково належать його дружині, а також зазначив неправдиві відомості про гроші на банківських рахунках. Загалом він не вказав у декларації майна на понад 4,7 млн грн.

«Окрім того, не вказав отримання доходів від підприємницької діяльності, а також невірно зазначив отриманий дохід ФОПа-дружини», – додали в прокуратурі.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

За даними ZAXID.NET, ідеться про колишнього депутата Городоцької міської ради від «Європейської солідарності» та сімейного лікаря Валерія Ніконорова, який склав повноваження у 2025 році.

У своїй декларації про доходи за 2022 рік він вказав ділянку в Запорізькій області та ще одну в селі Черлянське Передмістя біля Городка, що зареєстровані на нього. Також він задекларував записані на дружину Марію Ніконорову ділянку і будинок в Черлянах, квартиру, землю і офіс в Городку та автомобіль Honda HR-V 2017 року випуску.

При цьому, Валерій Ніконоров працює сімейним лікарем і зареєстрований як ФОП, але він не задекларував жодних доходів, лише заощадження – 20 тис. грн готівки, а також 1,3 млн грн і 6 доларів на рахунках у банку.

Уже після складання повноважень депутата і відкриття кримінального провадження, влітку 2025 року, Валерій Ніконоров подав виправлену декларацію за 2022 рік, в якій вказав ще один будинок і ділянку в Черлянах, які на праві часткової власності належать дружині і яких не було в попередніх деклараціях, а також 3,6 млн грн доходів як ФОП. Водночас його дружина заробила 527 тис. грн.

У матеріалах справи вказано, що окрім незадекларованого майна у 2022 році, слідчі підозрюють, що в декларації за 2023 рік він не вказав майна на ще майже 4 млн грн, втім підозру за цим фактом йому не оголошували.