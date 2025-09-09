51-річного депутата ЛОР судять за підозрою у хабарництві

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларацію депутата Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» та ексголови Брюховичів Володимира Доманського і виявило порушень на 3,5 млн грн. Про це повідомляє сайт NGL.media, журналісти якого і звернулись за перевіркою.

Журналісти просили перевірити спосіб життя Володимира Доманського, якого 24 грудня 2024 року затримали на хабарі, проте НАЗК провело лише перевірку декларації за 2022 рік, коли, за даними журналістів, депутат задекларував не всі доходи.

З’ясувалося, що Володимир Доманський не вказав понад 920 тис. від продажу дружиною магазину. Він пояснив це тим, що переплутав рік, за який заповнюється декларація. Також депутат забув задекларувати 860 тис. грн поворотної фінансової допомоги від «ДМ Консалтинг груп», співзасновником якої був його тесть Василь Уський.

Окрім того, як вказували журналісти, Володимир Доманський не вказав у декларації дві позики, одна з яких – на 1,75 млн грн – була наприкінці 2021 року. Сам депутат говорить, що це не позика, а завдаток за нерухомість, угода про купівлю-продаж якої зірвалась через повномасштабне вторгнення Росії.

Загалом НАЗК нарахувало в декларації депутата за 2022 рік недостовірних відомостей на понад 3,5 млн грн та говорить про наявність у його діях ознак правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України. Санкція за недостовірне декларування – штраф у 68-102 тис. грн або громадські роботи чи обмеження волі до двох років.

Як повідомляв ZAXID.NET, торік у святвечір, 24 грудня, Володимира Доманського зі спільником – заступником міського голови Яворова Віталієм Денегою – затримали на хабарі. Затримані намагались змити гроші в унітаз. Зараз цю справу розглядає суд.