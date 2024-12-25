Затримані намагалися змити гроші в унітаз

Державне бюро розслідувань у вівторок, 24 грудня, затримало 50-річного депутата Львівської облради Володимира Доманського та його спільника, 37-річного заступника мера Яворова Віталія Денегу, які намагалися видурити у підприємця 1,2 млн грн. На опублікованих із затримання фото видно, що отримані хабарі намагалися змити в унітаз. Пресслужба ДБР повідомляє, що затримані обіцяли підприємцеві допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні.

«Після того, як підприємець самостійно переміг, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку. ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тис. дол. США, а також 190 тис. гривень», – повідомили у ДБР.

Затримання та обшуки відбулися 24 грудня. Фото ДБР

Володимир Доманський та Віталій Денега отримали підозри у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Невдовзі їм в суді оберуть запобіжні заходи.

Володимир Доманський та Віталій Денега. Колаж ZAXID.NET

Додамо, що Володимир Доманський обіймав посаду селищного голови Брюховичів від 2015 до 2019 року. До того він був депутатом Брюховицької селищної ради та головою комісії комунального господарства, містобудування та землекористування. На місцевих виборах 2020 року його обрали до Львівської обласної ради як самовисуванця. Згодом в облраді Доманський увійшов до «Європейської солідарності».

У 2017 році аудитори знайшли у діяльності Брюховицької селищної ради порушень на пів мільйона гривень. Йдеться про те, що селищна рада переплатила підрядникам 201,3 тис. грн та недоотримала 222,5 тис. грн доходів від продажу нерухомого майна.

ZAXID.NET у 2020 році розповідав про масштабну земельну аферу у Брюховичах, коли від власності громади селища незаконно вивели 1,5 га, які належали військовим. У межах справи у вересні 2020 року СБУ та військова прокуратура провели обшуки у Володимира Доманського та кількох місцевих депутатів. Під час обшуків знайшли 165 тис. доларів та докази продажу землі Міністерства оборони України. Проте підозр тоді не отримали ні Доманський, ні депутати. У листопаді 2021 року підозру у справі крадіжки землі у Брюховичах отримав начальник квартирно-експлуатаційного відділу Львова.

Зазначимо, що затриманий Віталій Денега є заступником мера Яворова з питань діяльності виконавчих органів. На сайті міськради йдеться, що він відповідальний за сферу житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, культури і туризму, цивільного захисту і оборонної роботи. У 2015-2019 роках він був депутатом Брюховицької селищної ради.