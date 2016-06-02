Аудитори виявили у діяльності Брюховицької селищної ради порушення на півмільйона гривень

Брюховицька селищна рада переплатила за реконструкцію школи №41 56,4 тис. грн

Державні аудитори виявили фінансові порушення на 482 тис. грн під час ревізії фінансово-господарської діяльності Брюховицької селищної ради за період з 1 січня 2015 року по 31 серпня 2017 року. Про це повідомили в Західному офісі Держаудитслужби.

Відповідно до висновку аудиторів, селищна рада зайво витратила 201,3 тис. грн через завищення підрядниками обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт. Зокрема, під час реконструкції розташованої у смт. Брюховичі школи № 41 за виконані ремонтно-будівельні роботи зайво було сплачено 56,4 тис. грн.

Зазначимо, роботи з реконструкції школи №41 Брюховицька селищна рада на початку червня 2016 року замовила за 47,67 млн грн у ТОВ «Хосаро», яке належить львів’янам Володимиру Мазуру та Володимиру Хомі. Останній числиться кінцевим власником та керівником фірми.

Крім цього, аудитори виявили, що селищний бюджет недоотримав 222,5 тис. грн доходів від продажу нерухомого майна. Фізособа придбала частину нежитлового приміщення, однак кошти за нього у місцевий бюджет не надійшли. Проте згадувані 222,5 тис. грн сплатили ще до закінчення ревізії.

Також під час перевірки було виявлено, що забудовники, які планували будівництво на території селища, не сплатили до бюджету майже 40 тис. грн пайових внесків на розвиток соціальної інфраструктури.

Завдяки вжитим під час ревізії заходам забезпечено відшкодування 171,3 тис. грн. Матеріали ревізії передали в Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Нацполіції.

За допущені порушення на голову селищної ради склали адмінпротокол за ч.1 ст. 164-2 КУАП (порушення законодавства з фінансових питань), яка передбачає накладення штрафу у розмірі до 255 грн.

Як відомо, селищним головою Брюхович з осені 2015 року працює Володимир Доманський.