Володимир Доманський працював селищним головою Брюхович у 2015-2019 роках

У вівторок, 24 грудня, детективи Державного бюро розслідувань затримали колишнього селищного голову Брюхович Володимира Доманського. Про затримання ZAXID.NET повідомили джерела у правоохоронних органах. ДБР офіційно про затримання не повідомило.

Разом із Доманським затримали також заступника мера Яворова Віталія Денегу, який у 2015-2019 роках був депутатом Брюховицької селищної ради.

Володимир Доманський працював на посаді селищного голови Брюхович від 2015 до 2019 року. На місцевих виборах у 2020 році Володимир Доманський був обраний до Львівської обласної ради як самовисуванець. У раді Доманський увійшов до фракції партії «Європейська солідарність».

Ще у 2020 році ZAXID.NET інформував про масштабну земельну аферу у Брюховичах, під час якої із власності громади селища незаконно вивели 1,5 га. Тоді у межах цієї справи підозру оголосили начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Львова Міноборони. У вересні 2020 року у колишнього селищного голови Брюховичів Володимира Доманського провели обшук у цій справі.