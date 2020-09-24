Обшуки проводять у приватному будинку на вул. Солов'їна, 33 у Брюховичах

Cлідчі СБУ та військової прократури проводять обшуки у будинку селищного голови Брюховичів Володимира Доманського. Інформацію про обшуки ZAXID.NET ввечері 24 вересня підтвердили відразу кілька джерел: зокрема, в СБУ Львівщини і селищній раді Брюховичів.

Слідчі дії тривають у будинку за адресою вул. Солов'їна, 33 у Брюховичах. За даними реєстру нерухомого майна, будинок за цією адресою належить Катерині Доманській, дружині селищного голови, але не вказаний у його декларації. За законом посадові особи зобов'язані вказувати усе майно, що належить членам найближчої родини.

Автомобілі СБУ та військової прокуратури під будинком, записаним на дружину Володимира Доманського (фото Наших грошей. Львів)

У прес-службі СБУ у Львівській області ZAXID.NET підтвердили інформацію про проведення слідчих дій у Брюховичах на вул. Солов'їній. Проте деталі пообіцяли повідомити пізніше.

За інформацією, яку дав сайт Діло, обшуки проводили через продаж двох земельних ділянок 0,18 га та 0,018 га, які були незаконно відчужені у Міноборони України і продані за 165 тис. доларів США під будівництво багатоквартирних будинків. Пізніше цю інформацію ZAXID.NET підтвердили власні джерела в поліції.