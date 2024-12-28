Володимир Доманський з дружиною Катериною

Родина 50-річного депутата Львівської облради від «Європейської солідарності» Володимира Доманського за п’ять років його роботи селищним головою Брюховичів збагатилася великою кількістю нерухомості та підприємствами. Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

Володимир Доманський займав посаду селищного голови Брюховичів у 2015-2020 роках, до того моменту, коли селище увійшло до Львівської громади. На згадану посаду він прийшов з невеликими статками. Ще у 2016 році йому, згідно з декларацією, належала квартира у Львові загальною площею 23 м² і половина будинку площею 59 м² у Волі-Гомулецькій, 420 тис. грн готівкою на двох з дружиною і частка у фірмі «Нінель». Річна зарплата селищного голови на той час складала лише 140 тис. грн.

Але вже незабаром сім’я почала обростати новим майном. Спочатку це були невеликі покупки. Наприклад, у 2017 році його дружина купила автомобіль за 356 тис. грн, а ще через рік – квартиру за 500 тис. грн. А вже у 2020 році у Катерини Доманської з’явився власний будинок в Брюховичах за 900 тис. грн.

Також у час перебування Володимира Доманського на посаді нерухомість почала з’являтися в найближчих родичів його дружини.

Так її брат, 18-річний Володимир Уський, купив за півмільйона гривень дві ділянки в Брюховичах площею понад 25 «соток». У свої 22 роки він витратив 845 тис. грн за квартиру у будинку на вул. Львівська, 24, яку буквально недавно продав за понад 2 млн грн. ОСББ «Львівське 24», яким він керував ще донедавна, намагається отримати тут землю – очевидно, під якийсь новий житловий комплекс.

Тесть Доманського, Василь Уський, став власником двох комерційних приміщень площею 118,5 м² та 53,5 м². У меншому приміщенні, розташованому у ЖК «Казка», Катерина Доманська відкрила медичну практику – «перший медичний кабінет Pokrova в Брюховичах». Відповідну медичну ліцензію вона отримала 23 листопада 2023 року.

У грудні минулого року Василь Уський, який працює звичайним кранівником, купив гектар землі в Яворівському районі за символічні 65,4 тис. грн у колишнього депутата Брюховицької селищної ради Романа Суворова. Перед тим, у тому ж 2023 році, Уський-старший купив ще 14 «соток» в Брюховичах за 1,3 млн грн, що за тодішнім курсом НБУ становить 35 тис. дол., хоча на OLX цю ділянку продавали за 90 тис. дол. Тепер ці 14 «соток» та сусідні 6 «соток», як пояснив ріелтор, продають за 260 тис. доларів. Тобто лише за наділ тестя Доманського хочуть 182 тис. дол.

Під заставу придбаної ділянки Василь Уський взяв у борг понад мільйон гривень у данього знайомого Павла Нікітіна. Готівку мав повернути до 6 грудня цього року. Компанія, де Нікітін є співвласником, будувала житловий комплекс у Брюховичах на вулиці Широкій – ЖК «Грінвуд-3». Це будівництво дозволили в селищі саме під час головування Доманського.

В Олени Нікітіної, яка є дружиною Павла Нікітіна, позичала гроші цього року і теща Доманського Марія Уська, але значно більше – 6,2 млн грн.

Повернення боргу гарантоване заставою – квартирою площею 139,6 м² у львівському ЖК «Софіївка». Майнові права на це житло Марія Уська набула за 1,5 млн грн у 2020 році ще на етапі будівництва. Окрім цієї нерухомості, у серпні 2022 року вона придбала дві ділянки у Брюховичах за зниженими цінами.

Крім того подружжя Доманських позичали майже 2,3 млн грн, які мали б повернути у 2022 році. Але таких грошей, судячи з декларацій про доходи, явно бракувало. У 2022 році у Доманського було лише 275,5 тис. доходу, а заощадження зменшились хіба на 280 тис. грн.

Крім того, у 2021 році Катерина Доманська стала власницею нерухомості вартістю понад 5 млн грн, ставши засновницею компанії «Рясне-Сервіс», яка незадовго до цього отримала приміщення площею майже 400 м2 у Львові.

Катерина Доманська відмовилась говорити з журналістами про свій бізнес. Володимир Доманський коротко повідомив, що «це було давно», цим займалась його дружина, і приміщення «точно не було дороге». За його словами, приміщення взагалі не купували – «там були якісь обміни», але подробиць він не пам’ятає.

Доманський відхрещується і від компанії «Д.С. Груп», яка в реєстраційних даних вказала його телефон. Ця компанія офіційно належить його тестю Василю Уському. Восени 2022 року тесть також зареєструвався приватним підприємцем з основним видом діяльності «обслуговування напоями» і знову вказав контактний номер зятя.

Мобільний телефон Доманського використовує і компанія «Княгиня», яка веде масштабне будівництво ресторану з готелем у брюховицькому парку – офіційно на вулиці Курортній, 3.

Джерела повідомили журналістам, що у Володимира Доманського нібито є ресторан на площі Ринок у Львові – «Таверна Salvador». Судячи зі сторінки закладу в Instagram, відкрився він на початку 2023 року.

Виявилось, приміщення ресторану взяли в оренду батьки Катерини Доманської – Марія та Володимир Уські. Це підтвердив власник приміщення Ярослав Портухай.

Володимир та Марія Уські отримували в податковій ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем у «Таверна Salvador». 4 листопада таку ліцензію анулювали за заявою Марі Уської, ймовірно через те, що недавно Salvador перестав працювати.

Володимир Доманський підтверджує, що інвестував гроші у ресторан. Саме завдяки ресторану в останній декларації Доманського і з’явилась сума в 3,4 млн грн доходу за 2023 рік, бо за попередній рік було лише 275,5 тис. грн.

Новим бізнесом нещодавно почав займатись ще молодший брат Катерина Доманської – 25-річний Володимир Уський. Він зареєструвався підприємцем і тепер їздить на фурі, яку йому весною купила сестра. Самі ж Доманські, до речі, цього року пересіли на електромобіль Jaguar I-Pace 2018 року випуску вартістю понад мільйон гривень, придбаним у лізинг.

Нещодавно Уський-молодший одружився на львів’янці Віолетті Нураємт, яка з 19 років почала скуповувати землю у Брюховичах. У грудні 2018 року вона придбала одразу два наділи площею майже 14 «соток». Цікаво, що двох не пов’язаних між собою продавців землі представляв за довіреністю один і той же 25-річний мешканець Брюховичів. Спільною також виявилась дуже символічна ціна за землю.

Вже у 20 років Нураємт, за даними YouControl, стала засновницею компанії-забудовниці, якій передала цю ділянку на вулиці Курортній. Тоді фірма називалась «Перформенс» і дуже швидко перейшла до власників «Холдингу емоцій !Fest».

Будівництво дозволила Брюховицька селищна рада під керівництвом Доманського, яка видала містобудівні умови та обмеження фірмі 20-річної Віолетти у серпні 2020 року, а восени компанію вже продали.

Що ж до другої придбаної ділянки, площею 0,0854 га, то її підприємниця купила за 140 тис. грн, а продала за майже 1,7 млн грн. Цю землю також виділили безкоштовно на сесії Брюховицької селищної ради за п’ять місяців до продажу. Нураємт відмовилась говорити з журналістами.

У тестя Доманського також з’явились ще дві компанії. У 2020 році Василь Уський став співзасновником «ДМ Консалтинг груп», що має різноманітні види діяльності – від будівництва до ресторанів. На момент написання статті він був одноосібним власником, але коли журналісти почали телефонувати всім за коментарями, то фірма перейшла до іншого чоловіка і змінила назву на «Вешін ЛТД».

Завдяки архівним даним реєстру нерухомості журналісти з’ясували, що через «ДМ Консалтинг груп» пройшла низка нерухомості: «Співзасновник вносив до статутного капіталу нерухомість, яку потім різними способами переводили на інших людей».

Походження коштів теща і тесть Доманського пояснити не змогли. Він сам пояснив все дуже неконкретно, зокрема, розповів про заощадження бабусі та дідуся.

Нагадаємо, депутата Львівської облради Володимира Доманського та заступника мера Яворова Віталія Денегу працівники ДБР затримали у святвечір, 24 грудня, на хабарі 25 тис. доларів та 190 тис. грн від підприємця.

Під час затримання Доманський та Денега намагалися злити хабар в унітаз. ДБР повідомили їм про підозри у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Суд обрав Доманському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.