Суд призначив Доманському цілодобовий домашній арешт

У п’ятницю, 27 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід депутату Львівської облради і колишньому селищному голові Брюховичів Володимиру Доманському. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Його термін завершується 25 лютого. Підозрюваний не може покидати місце проживання та має здати на зберігання документи для виїзду закордон. Про це повідомляє Суспільне Львів.

Під час судового засідання прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Він аргументував це тим, що посадовець має звʼязки у правоохоронних органах, а крім того він може, скориставшись допомогою знайомих, втекти за кордон. Також є ризик приховування чи спотворення доказів, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню через зв'язки серед правоохоронців та у бізнес-структурах. Натомість адвокат Доманського наполягав на тому, що немає жодних доказів, які підтверджували б ризики, які навів прокурор. Адвокат просив обрати цілодобовий домашній арешт.

Як пише Суспільне Львів, Володимир Доманський під час засідання розповів, що підприємець – це його друг, якому він неодноразово позичав гроші. Цього разу позичив кошти з відсотками, адже брав гроші через банк, проте чоловік, за його словами, не повертав борг. Володимир Доманський сказав, що наполегливо просив його віддати гроші, адже йому вони були потрібні для ведення бізнесу, проте той блокував телефон та зникав. Доманський сказав, що те, що сталось зараз – для нього шок.

Додамо, що в четвер, 26 грудня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови Яворівської міськради Віталію Денезі, спільнику Володимира Доманського. Ідеться про перебування під вартою з можливістю внесення 908,4 тис. грн застави. Термін дії запобіжного заходу для Віталія Денеги – два місяці, до 25 лютого.

Володимира Доманського і Віталія Денегу працівники ДБР затримали у святвечір, 24 грудня. Вони вимагали 1,2 млн грн хабаря у місцевого підприємця за перемогу в тендері. Коли бізнесмен самостійно отримав підряд, вони почали вимагати в нього частину прибутку.

Під час затримання Доманський та Денега намагалися змити хабарі в унітаз. ДБР повідомили їм про підозри у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Володимир Доманський працював на посаді селищного голови Брюховичів від 2015 до 2019 року. На місцевих виборах у 2020 році він був обраний до Львівської обласної ради як самовисуванець. У раді Доманський увійшов до фракції партії «Європейська солідарність».

Заступник міського голови Яворова Віталій Денега у 2015-2019 роках був депутатом Брюховицької селищної ради, яку очолював Доманський.

Ще у 2020 році ZAXID.NET інформував про масштабну земельну аферу у Брюховичах, під час якої з власності громади незаконно вивели 1,5 га. Тоді у межах цієї справи підозру оголосили начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Львова Міноборони. У вересні 2020 року у колишнього селищного голови Брюховичів Володимира Доманського провели обшук у цій справі.