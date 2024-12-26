Віталій Денега і Володимир Доманський разом працювали у селищній раді Брюховичів у 2015-2019 роках

У четвер, 26 грудня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику міського голови Яворова Віталію Денезі. Про це повідомляє Суспільне Львів.

Суд призначив Віталію Денезі запобіжний захід у вигляді перебування під вартою з можливістю внесення 908,4 тис. грн застави. Термін дії запобіжного заходу – два місяці, до 25 лютого.

У п’ятницю, 27 лютого, Печерський райсуд Києва також обиратиме запобіжний захід для Володимира Доманського, депутата Львівської облради і колишнього селищного голови Брюховичів.

ДБР затримало Доманського і Денегу у святвечір, 24 грудня. Вони вимагали 1,2 млн грн хабаря у місцевого підприємця за перемогу в тендері. Коли бізнесмен самостійно отримав підряд, вони почали вимагати в нього частину прибутку.

Під час затримання Доманський та Денега намагалися змити хабарі в унітаз. ДБР повідомили їм про підозри у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах.

Заступник міського голови Яворова Віталій Денега у 2015-2019 роках був депутатом Брюховицької селищної ради, яку очолював Доманський.