Прокуратура повідомила про підозру депутату сільради на Львівщині, який не вказав у декларації майно на 4,5 млн грн, серед якого земельні ділянки і нерухомість. Раніше НАЗК виявила аналогічні порушення в депутата Давидівської сільської ради Романа Біди.

Як повідомила 15 серпня пресслужба Офісу генпрокурора, депутат селищної ради на Львівщині не вказав у декларації за 2022 рік відомості про майно на 4,5 млн грн. Зокрема, йдеться про дві земельні ділянки площею 40 соток, квартиру та будинок на 173 м2. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ.

Слідчі не розголошують, про якого саме депутата йдеться, однак у квітні 2024 року Національне агенство з питань запобігання корупції склало акт про порушення щодо депутата Давидівської сільської ради від партії «Об’єднання Самопоміч» Романа Біди. Загальна сума незадекларованого майна становить 4,5 млн грн. За даними джерел ZAXID.NET, у повідомленні прокуратури йдеться про Романа Біду.

Зокрема, у декларації за 2022 рік Роман Біда не вказав ділянку площею 3003 м2, що належить йому на праві спільної власності. У своїх поясненнях депутат стверджував, що отримав землю у спадок від матері й оформив її на себе в грудні 2022 року, тому помилково не вніс її в декларацію. Пізніше він нібито хотів вказати ділянку в декларації, але не зміг додзвонитися на гарячу лінію НАЗК. Однак агенство ці пояснення до уваги не взяло.

Крім цього, Роман Біда не вказав у декларації приватизовані квартиру на 75,6 м2 вартістю 2,8 млн грн, ділянку 1014 м2 вартістю 189,8 тис. грн та житловий будинок площею 173,8 м2 вартістю 1,3 млн грн. У виправленій декларації за 2023 рік Роман Біда зазначив усе вищеперелічене майно.

45-річний Роман Біда став депутатом Давидівської сільради під час виборів у 2020 році. Він входить до постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування та екології. У 2024 році Давидівська сільрада продала брату Романа Біди Ігорю Біді майже 0,29 га землі під забудову.