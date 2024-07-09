45-річний Роман Біда вказав не все майно в декларації за 2022 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення в декларації депутата Давидівської сільської ради від партії «Об’єднання Самопоміч» Романа Біди. Депутат не вказав у декларації за 2022 рік дві ділянки, квартиру, будинок і причіп.

Як вказано у відповідному акті НАЗК, складеного за результатами моніторингу, Роман Біда у декларації за 2022 рік не вказав земельну ділянку площею 3033 м2 вартістю 20,2 млн грн, що належить йому на праві спільної власності. У своїх поясненнях депутат стверджував, що отримав землю у спадок від матері й оформив її на себе в грудні 2022 року, тому помилково не вніс її в декларацію. Пізніше він нібито хотів вказати ділянку в декларації, але не зміг це зробити з технічних причин. Однак НАЗК ці пояснення не врахувало, оскільки впродовж 30 днів він мав змогу внести зміни до вже поданого документа, втім цього так і не зробив.

Крім цього, Роман Біда не вказав у декларації приватизовані квартиру на 75,6 м2 вартістю 2,8 млн грн, ділянку 1014 м2 вартістю 189,8 тис. грн та житловий будинок площею 173,8 м2 вартістю 1,3 млн грн.

У розділі майна та транспортних засобів депутат не вказав причіп, яким користувався, вартістю 292,6 тис. грн. Загалом Роман Біда не задекларував майна на 4,5 млн грн. Його пояснення НАЗК не врахувало й виявило в його діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 ККУ.

Додамо, що у виправленній декларації за 2023 рік Роман Біда зазначив усе вищеперелічене майно.

45-річний Роман Біда став депутатом Давидівської сільради під час виборів у 2020 році. Він входить до постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування та екології. Нещодавно Давидівська сільрада продала брату Романа Біди Ігорю Біді майже 0,29 га землі під забудову.