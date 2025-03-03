На Волині внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули три людини

У неділю, 2 березня, у Луцькому районі сталася ДТП, внаслідок якої загинули три людини. Винуватця госпіталізували до лікарні, де після оголошення підозри його затримали. Про це повідомила 3 березня пресслужба поліції області.

Аварія сталася 2 березня близько 7:40 між населеними пунктами Горохів і Сільце. За даними слідства, під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master.

«На місці події загинули три людини: 53-річний водій та пасажирка автомобіля Volkswagen – мешканці Луцького району, а також 52-річний пасажир Renault Master з Чернігівської області. Водій та 36-річний пасажир Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що призвело до загибелі кількох людей). 50-річному Водію Renault Master оголосили підозру, його затримали. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.