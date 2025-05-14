Правоохоронця затримали під час отримання 8000 доларів за переправлення одного з ухилянтів

ДБР завершило розслідування щодо правоохоронця з Рівненської області та його спільника, які організували незаконне переправлення ухилянтів через кордон із Білоруссю. Обвинувачення скерували до суду, а фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 14 травня.

Правоохоронця зі спільником затримали у грудні 2024 року, коли він намагався переправити двох військовозобов’язаних через кордон. За даними слідства, у листопаді ухилянти звернулися до правоохоронця з проханням вивезти їх до країн ЄС.

«Посадовець запропонував їм перехід до Білорусі, адже вважав його більш “безпечним”. За переправлення він запросив 8 тис. доларів США з кожного. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який був добре обізнаний з прикордонною місцевістю», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронець хотів перевезти ухилянтів до одного з прикордонних сіл на власному автомобілі повз усі блокпости. Після цього до кордону військовозобов’язаних мав перевозити його спільник. Переходити кордон із Білоруссю ухилянти мали самостійно.

Втім, ДБР викрило та затримало правоохоронця після одержання 8000 доларів від одного з ухилянтів. Йому та його спільнику повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 332 ККУ (повторне незаконне переправлення осіб через держкордон за змовою). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Фігурантів справи помістили під варту із можливістю внести застави. Процесуальне керівництво у справі про переправлення ухилянтів до Білорусі здійснювала Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.