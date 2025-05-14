фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман» представлений у 16 номінаціях

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на дев`яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа».

Лідером за кількістю номінацій цього року став фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман», який представлений у 16 номінаціях. На другому місці – стрічка «БожеВільні», яка має 11 номінацій. Замикає трійку лідерів фільм «Ти мене любиш?» — 7 номінацій.

Нагадаємо, що цього року переможців Кінопремії «Золота Дзиґа» визначатимуть у 19 номінаціях. Члени Української Кіноакадемії розпочнуть голосування за переможців уже 15 травня. Також буде вручено премію «Відкриття року», лавреата якої визначають члени правління та Наглядової ради кіноакадемії.

Окрім того, буде вручена Премія за внесок у розвиток українського кінематографа, лавреат якої обирається Національною спілкою кінематографістів України.

Повний список номінантів на дев`яту національну кінопремію:

Найкращий фільм:

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Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова):

«Додаткові сцени», реж. Роман Хімей, Ярема Малащук, прод. Роман Хімей, Ярема Малащук, Віктор Шевченко

«Уроки водіння», реж. Анастасія Груба, прод. Міра Оєторо, Валерія Сочивець, Денис Сатановський, Віктор Шевченко, Сабіна Асадова

«Чорничне літо», реж. Марія Кондакова, прод. Ольга Брегман

Найкращий документальний фільм:

«Мирні люди», прод. Дарʼя Бассель, Ольга Брегман, реж. Оксана Карпович

«Порцелянова війна», реж. Слава Леонтьєв

«Фрагменти льоду», прод. Аліна Горлова, Максим Наконечний, реж. Марія Стоянова

Найкращий короткометражний документальний фільм:

«Алло, я на горі», реж. Ліза Пирожкова, прод. Ігор Бабаєв

«Там, де закінчується Росія», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

«Чи справді місяць зроблений із сиру?» / Stargazing, реж. Анастасія Канарьова, прод. Надія Парфан, Ярослав Лепко

Найкращий серіал:

Homo amans, прод. Еліна Високовська, Анісія Лідаговська, реж. Саша Лідаговський

«Евакуація», прод. Тетяна Шуліка, реж. Денис Тарасов

«Потяг», прод. Вікторія Бурдукова, Юрій Артеменко, Ольга Пантелеймонова, реж. Володимир Янощук

«Шлях», прод. Сергій Карпенко, реж. Денис Тарасов

Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка):

Катерина Горностай, «Стрічка часу»

Антоніна Ноябрьова, «Ти мене любиш?»

Денис Тарасов, «БожеВільні»

Тарас Томенко, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкраща чоловіча роль:

В'ячеслав Довженко, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Дмитро Олійник, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Костянтин Темляк, «БожеВільні»

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Сергій Кисіль, «БожеВільні»

Василь Кухарський(посменртно), «Редакція»

Геннадій Попенко, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкраща жіноча роль:

Ірма Вітовська, «БожеВільні»

Марина Кошкіна, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Карина Химчук, «Ти мене любиш?»

Найкраща жіноча роль другого плану:

Римма Зюбіна, «Редакція»

Ніна Набока, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Єлизавета Цілик, «Назавжди-Назавжди»

Найкраща операторська робота:

Євгеній Кирей, «БожеВільні»

Михайло Любарський, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Олександр Рощин, «Стрічка часу»

Олена Чеховська, «Назавжди-Назавжди»

Найкраща робота художника-постановника:

Микола Кіщук, «Я, «Побєда» і Берлін»

Олександра Патока, «Назавжди-Назавжди»

Володимир Романов, «Ти мене любиш?»

Шевкет Сейдаметов, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Іван Тищенко, «БожеВільні»

Найкращий сценарій:

Ксенія Заставська, Симор Гласенко, «БожеВільні»

Антоніна Ноябрьова, «Ти мене любиш?»

Тарас Томенко, Любов Якимчук, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Алла Тютюнник, Дарʼя Аверченко, Роман Бондарчук «Редакція»

Найкраща музика:

Алла Загайкевич, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Дмитро Матвійчук, «Я, «Побєда» і Берлін»

Хосейн Мірзаголі, «БожеВільні»

Найкраща пісня:

That ain’t me з фільму «БожеВільні». Автор музики та слів Хосейн Мірзаголі.

«Місця щасливих людей» з фільму «Я, «Побєда» і Берлін». Аранжування: Дмитро Матвійчук. (Музика та слова: Андрій Кузьменко).

«Харків, Харків» з фільму «Будинок «Слово». Нескінчений роман». Аранжування: Алла Загайкевич, квінтет Денніса Аду. (Музика: Юлій Мейтус; Слова: Майк Йогансен).

Найкращий звук:

Михайло Закутський, «Стрічка часу»

Артем Мостовий, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Артем Мостовий, Ігор Казмірчук, «Я, «Побєда» і Берлін»

Найкращий монтаж:

Марина Майковська, Віктор Онисько(посмертно), «Фрагменти льоду»

Віктор Онисько(посмертно), Нікон Романченко, «Редакція»

Нікон Романченко, «Стрічка часу»

Олексій Шамін, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Найкращий грим:

Ганна Лукашенко, «Будинок «Слово». Нескінчений роман»

Сергій Маурін, «БожеВільні»

Георгій Мацкевич, «Ти мене любиш?»

Найкращий дизайн костюмів: