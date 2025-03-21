Сформовано довгий список претендентів на 9-ту національну кінопремію «Золота Дзиґа». У конкурсі візьмуть участь 70 робіт: 8 повнометражних ігрових фільмів, 18 повнометражних документальних, 7 короткометражних документальних, 14 короткометражних ігрових та 23 серіали. Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування, яке триватиме до 8 травня. Цього року вибір здійснюється у 19 номінаціях. Номінанти будуть оголошені не пізніше 15 травня.

Пропонуємо список, з якого українські кіноакадеміки обиратимуть спочатку номінантів, а потім і переможців кінопремії. Він може стати в пригоді не лише тим, хто голосує, але й усім глядачам, які зможуть знайти минулорічні картини та переконатись, що нічого не пропустили. Або ж подивитись їх на стрімінгових платформах.

Претенеденти на 9-ту національну кінопремію «Золота Дзиґа»

Ігровий повнометражний фільм:

Документальний повнометражний фільм:

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Короткометражний документальний фільм:

«Алло, я на горі!», режисерка Ліза Пирожкова, продюсер Ігор Бабаєв

«відеокамера sony dcr-trv265e digital8», режисер Геник Заяць, продюсер Геник Заяць, Максим Ходак

«Гуляю», режисерка Дарія Журавель, продюсерка Анастасія Захілько

«Під знаком якоря», режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак

«Повільно йду, мимохіть думаю», режисер Юрій Юдін, продюсер Ігор Бабаєв

«Там, де закінчується Росія», режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок

«Чи справді місяць зроблений із сиру?», режисерка Анастасія Канарьова, продюсери Надія Парфан, Ярослав Лепко

Короткометражний ігровий фільм:

«амфіболос літос», режисер і продюсер Валерій Гриша

«В очах синів», режисер Святослав Костюк, продюсер Олег Кохан

«Додаткові сцени», режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Роман Хімей, Ярема Малащук

«Дядя Толя», режисер Богдан Адаменко, продюсер Дмитро Сухолиткий-Собчук

«Мама», режисерка Марія Феленко, продюсерки Марія Феленко, Валерія Отченаш

«На нашому місці», режисер і продюсер Андрій Остріковський

«Останній день», режисерка і продюсерка Анастасія Михальчук

«Роздуми про мир під час повітряного нальоту», режисер В'ячеслав Туряниця, продюсери Інна Ласточкіна, Валерія Сочивець, Філіп Сотниченко

«Солдатик», режисер Данило Дедков, продюсерка Тетяна Лазарєва

«Сонечко», режисер Сергій Кулибишев, продюсери Марія Бровка, Сергій Кулибишев, Артур Логай

«Територія Дитинства», режисерка Марина Шкрабалюк, продюсери Сабіна Асадова, Катерина Пташка, Марина Шкрабалюк

«Увага, добрий пес!», режисерка і продюсерка Аделіна Борець

«Уроки водіння», режисерка Анастасія Груба, продюсери Міра Оєторо, Валерія Сочивець, Денис Сатановський, Віктор Шевченко, Сабіна Асадова

«Чорничне літо», режисерка Марія Кондакова, продюсерка Ольга Брегман

Серіал: