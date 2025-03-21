На девʼяту національну кінопремію «Золота Дзиґа» претендують 70 фільмів0
Сформовано довгий список претендентів на 9-ту національну кінопремію «Золота Дзиґа». У конкурсі візьмуть участь 70 робіт: 8 повнометражних ігрових фільмів, 18 повнометражних документальних, 7 короткометражних документальних, 14 короткометражних ігрових та 23 серіали. Члени Кіноакадемії вже розпочали голосування, яке триватиме до 8 травня. Цього року вибір здійснюється у 19 номінаціях. Номінанти будуть оголошені не пізніше 15 травня.
Пропонуємо список, з якого українські кіноакадеміки обиратимуть спочатку номінантів, а потім і переможців кінопремії. Він може стати в пригоді не лише тим, хто голосує, але й усім глядачам, які зможуть знайти минулорічні картини та переконатись, що нічого не пропустили. Або ж подивитись їх на стрімінгових платформах.
Претенеденти на 9-ту національну кінопремію «Золота Дзиґа»
Ігровий повнометражний фільм:
- «БожеВільні», продюсери Валерія Іваненко, Артем Колюбаєв, Тарас Босак, режисер Денис Тарасов
- «Будинок “Слово”. Нескінчений роман», продюсери Олег Щербина, Юлія Чернявська, Пилип Іллєнко, Ростислав Мартинюк, режисер Тарас Томенко
- «Дім за склом», продюсери Ігор Савиченко, Валерія Сочивець, Сергій Коннов, режисер Тарас Дронь
- «Крашанка», продюсер Алла Липовецька, режисер Тарас Дудар
- «Назавжди-Назавжди», продюсери Наталія Лібет, Люба Кнорозок, Віталій Шереметьєв, Олексій Згонік, режисерка Анна Бурячкова
- «Редакція», продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко, режисер Роман Бондарчук
- «Ти мене любиш?», продюсерка Анастасія Буковська, режисерка Антоніна Ноябрьова
- «Я, “Побєда” і Берлін», продюсери Олексій Терентьєв, Ольга Пантелеймонова, режисерка Ольга Ряшина
Документальний повнометражний фільм:
- «Все має жити», продюсерка Олена Яковіцька, режисери Тетяна Дородніцина, Андрій Литвиненко
- «Доля чи воля. Маруся», продюсер та режисер В'ячеслав Бігун
- «Кипарис», продюсер Богдан Логвиненко, режисер Микола Носок
- «Ми, наші улюбленці та війна», продюсерка Зоя Сошенко, режисер Антон Птушкін
- «Мирні люди», продюсерки Дарʼя Бассель, Ольга Бергман (Бесхмельніцина), режисерка Оксана Карпович
- «Обережно! Життя триває», продюсер та режисер Антон Штука
- «Підйомна сила», продюсер Тимур Фаткуллін, режисер Олександр Стратієнко
- «Порцелянова війна», режисер Слава Леонтьєв
- «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», продюсери Пилип Іллєнко, Альона Голякова, Лук'ян Галкін, Андрій Ризванюк, режисер Тарас Томенко
- «Сімейний альбом», продюсер Андрій Корнієнко, режисерка Марина Ткачук
- «Сопілка Перуна», продюсерка Ірина Сахалтуєва, режисер Євген Мазуренко
- «Стрічка часу», продюсери Ольга Брегман, Наталія Лібет, Віктор Шевченко, режисерка Катерина Горностай
- «Татова колискова», продюсерка та режисерка Леся Дяк
- «Трішки чужа», продюсерка Анна Капустіна, режисерка Світлана Ліщинська
- «Українські сапери. Щоденники війни», продюсер та режисер Андрій Заєць
- «Фото на пам'ять», продюсерка Регіна Мар'яновська-Девидзон, режисерка Ольга Черних
- «Фрагменти льоду», продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний, режисерка Марія Стоянова
- «Яремчук: Незрівнянний світ краси», продюсери Максим Сердюк, Марія Яремчук, режисер Артем Григорян
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Короткометражний документальний фільм:
- «Алло, я на горі!», режисерка Ліза Пирожкова, продюсер Ігор Бабаєв
- «відеокамера sony dcr-trv265e digital8», режисер Геник Заяць, продюсер Геник Заяць, Максим Ходак
- «Гуляю», режисерка Дарія Журавель, продюсерка Анастасія Захілько
- «Під знаком якоря», режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак
- «Повільно йду, мимохіть думаю», режисер Юрій Юдін, продюсер Ігор Бабаєв
- «Там, де закінчується Росія», режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок
- «Чи справді місяць зроблений із сиру?», режисерка Анастасія Канарьова, продюсери Надія Парфан, Ярослав Лепко
Короткометражний ігровий фільм:
- «амфіболос літос», режисер і продюсер Валерій Гриша
- «В очах синів», режисер Святослав Костюк, продюсер Олег Кохан
- «Додаткові сцени», режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Роман Хімей, Ярема Малащук
- «Дядя Толя», режисер Богдан Адаменко, продюсер Дмитро Сухолиткий-Собчук
- «Мама», режисерка Марія Феленко, продюсерки Марія Феленко, Валерія Отченаш
- «На нашому місці», режисер і продюсер Андрій Остріковський
- «Останній день», режисерка і продюсерка Анастасія Михальчук
- «Роздуми про мир під час повітряного нальоту», режисер В'ячеслав Туряниця, продюсери Інна Ласточкіна, Валерія Сочивець, Філіп Сотниченко
- «Солдатик», режисер Данило Дедков, продюсерка Тетяна Лазарєва
- «Сонечко», режисер Сергій Кулибишев, продюсери Марія Бровка, Сергій Кулибишев, Артур Логай
- «Територія Дитинства», режисерка Марина Шкрабалюк, продюсери Сабіна Асадова, Катерина Пташка, Марина Шкрабалюк
- «Увага, добрий пес!», режисерка і продюсерка Аделіна Борець
- «Уроки водіння», режисерка Анастасія Груба, продюсери Міра Оєторо, Валерія Сочивець, Денис Сатановський, Віктор Шевченко, Сабіна Асадова
- «Чорничне літо», режисерка Марія Кондакова, продюсерка Ольга Брегман
Серіал:
- Homo amans, продюсери Еліна Високовська, Анісія Лідаговська, режисер Саша Лідаговський
- «Волонтери-2», продюсер Наум Баруля, режисер Андрій Бурлака
- «Впізнай мене», продюсер Оксана Кукоба, режисер Олександр Богданенко
- «Встигнути до 30». Другий сезон, продюсери Роман Лукін, Галуст Мазманян, режисер Віктор Медведський
- «Гібридна війна», продюсерка Тетяна Гребенік, режисер Михайло Павлов
- «Евакуація», продюсерка Тетяна Шуліка, режисер Денис Тарасов
- «Звичайна людина», продюсери Дмитро Сафановський, Вадим Червяков, Дмитро Андріянов
- «Курс щасливого життя», режисерка Ганна Гресь, продюсер Олексій Гончаренко
- «Лікарка за покликанням», продюсерки Олена Єремєєва, Дарина Жукова, Наталія Яковлєва, режисер Олександр Кирієнко
- «Ліки від минулого», продюсерка Оксана Кукоба, режисер Володимир Янощук
- «Мангровий гай», продюсер Тарас Босак, режисер Сергій Сторожев
- «Одна родина», продюсерка Оксана Кукоба, режисер Максим Мехеда
- «Під небом», продюсерка Анастасія Єрмоленко, режисери Володимир Єрмоленко, Володимир Ніколаєць
- «Під одним дахом», продюсер Тарас Босак, режисер Сергій Сотниченко
- «Позивний "Тамада”», продюсери Дмитро Сафановський, Вадим Червяков, режисер Олександр Сальніков
- «Поклик кохання», продюсер Віталій Сіренко, Вадим Жук, режисер Олександр Кирієнко
- «Потяг», продюсери Вікторія Бурдукова, Юрій Артеменко, Ольга Пантелеймонова, режисер Володимир Янощук
- «Продовження роду», продюсер Віталій Сіренко, Вадим Жук, режисер Микола Михайлов
- «Рубан», продюсерки Алла Липовецька, Марина Квасова, режисер Дмитро Лактіонов
- «Тільки живи», продюсери Ігор Волков, Сергій Баранов, режисер Заза Буадзе
- «Тут і тепер», продюсери Рита Гребенчікова, Юрій Артеменко, Ольга Пантелеймонова, режисер Володимир Янощук
- «Шлях», продюсер Сергій Карпенко, режисер Денис Тарасов
- «Шлях до дому», продюсер Вікторія Бурдукова, режисер Денис Тарасов