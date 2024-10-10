У прокат вийшов документальний фільм «Підйомна сила». Видовищна картина повністю складається з реальних епізодів та показує, як працює українська армійська авіація. Над фільмом працювали режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін та команда Aerotim. У фільмі знялися реальні пілоти та авіатори, які літали в оточений Маріуполь, на острів Зміїний чи виконували завдання в тилу ворога.

«У нас була надскладна задача – показати те, що неможливо побачити очима, те що неможливо препарувати і дослідити навіть під найпотужнішим мікроскопом», – зазначає Тімур Фаткуллін.

У фільмі використані реальні історії. Усі герої – борттехніки, інженери, авіанавідники та бойові пілоти, які зараз захищають Україну. Стрічка «Підйомна сила» показує, як проходить робота авіаторів вночі чи в режимі радіотиші, а також під час тренувань та роботи на полігоні.

«Основна ціль фільму – висвітлити особливості та специфіку роботи армійської авіації, передати почуття та характер людей, з яких цей окремий світ складається. Ідейно ми хотіли розповісти історії про наших героїв, яких до цього світ ще не чув. Передати їхній дух та надихнути глядача. У фільмі ми розкриваємо питання мотивації, внутрішніх почуттів та переживань, підтримки військових та України загалом», – каже Олександр Стратієнко.

Загалом над зйомками працювали близько 15 людей протягом одного року. Зйомки проходили у Полтаві, Костянтинівці, Словʼянську, Харкові, Києві та Львові.

Автори обіцяють справжній документальний екшн, який за складністю зйомок нагадує голлівудський фільм. Зокрема, навесні знімали сцени з повітря під час пусків ракет, взимку – у складних метеоумовах, а восени – під дощем.

«Підйомна сила» містить не лише чимало цікавої інформації, але й є дуже ефектним, тож вартує перегляду на великому екрані. Команда Aerotim використовувала під час роботи над фільмом дрони, які супроводжували гвинтокрили під час польотів. Тож спостерігати за усім можна практично впритул.