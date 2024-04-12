Фільм розповідає про тварин, які постраждали від війни

Документальний фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» зібрала 2,3 млн доларів за перший вікенд. Фільм перевершив збори переможця премії «Оскар» «20 днів у Маріуполі». Це найкращий результат для українського документального фільму. Про це повідомила дистриб’юторська компанії Green Light Films.

Із 4 до 7 квітня стрічку переглянули понад 13 тис. глядачів. У перший день показів картина зібрала найбільший бокс-офіс для документального кіно – 359 тис. грн.

«Ми, наші улюбленці та війна» – документальний фільм про тварин, які так чи інакше постраждали від повномасштабного вторгнення, а також людей, які їх рятували.

Стрічка присвячена українському військовому Артему Дементію з позивним Hard.