Фільм «Ми, наші улюбленці та війна» зібрав у прокаті 2,3 млн доларів
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Документальний фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» зібрала 2,3 млн доларів за перший вікенд. Фільм перевершив збори переможця премії «Оскар» «20 днів у Маріуполі». Це найкращий результат для українського документального фільму. Про це повідомила дистриб’юторська компанії Green Light Films.
Із 4 до 7 квітня стрічку переглянули понад 13 тис. глядачів. У перший день показів картина зібрала найбільший бокс-офіс для документального кіно – 359 тис. грн.
«Ми, наші улюбленці та війна» – документальний фільм про тварин, які так чи інакше постраждали від повномасштабного вторгнення, а також людей, які їх рятували.
Стрічка присвячена українському військовому Артему Дементію з позивним Hard.