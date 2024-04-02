Фільм «Я "Побєда" і Берлін» зібрав за три тижні прокату 44,8 млн грн. Про це повідомили автори на сторінці картини у Facebook. Кінотеатри продали 296,8 тис. квитків. Прокат стрічки в українських кінотеатрах почався 14 березня.

«Друзі, це неймовірно, але вже третій вікенд поспіль ви приходите в кінотеатри, витрачаєте свій час і гроші, щоб подивитися Обіймаємо кожного. Прокат триває!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фільм є екранізацією однойменної повісті Андрія Кузьменка. Режисеркою картини є Ольга Ряшина,

Нагадаємо сюжет. 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма (Іван Бліндар) вирушає зі своїм другом Бардом (Володимир Гева) до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти її на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі (Марія Стопник) повернутися додому на новій машині, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Проте все йде не за планом.