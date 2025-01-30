Ірина Островська виконала роль Вікторії

У прокат вийшов фільм Тараса Дроня «Дім за склом». Традиційно прем’єрі передувала довга фестивальна історія, тож ті, хто стежить за новинками українського кіно давно уже чекають на можливість побачити цю стрічку.

Режисером фільму є Тарас Дронь («Із зав’язаними очима», «Dzidzio. Перший раз») оператор – Олександр Поздняков. У головних ролях – Ірина Островська, Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.

В успішної архітекторки Вікторії зникає донька разом із хлопцем, якого підозрюють у торгівлі наркотиками. Вікторія відчайдушно намагається знайти доньку та бореться водночас захистити свою репутацію. Вона розпочинає власне розслідування. Фільм показує, як одержимість контролем та бажання зберегти ідеальне життя перетворюють героїню на безжалісну особу, готову на все заради досягнення своїх цілей. Незабаром глядачі зможуть дізнатися, як завершиться цей напружений сюжет та отримати відповіді на усі свої запитання. Зокрема, і на те, чим відрізняється кіно, зняте на плівку від уже звичної «цифри».

«Це трохи інша робота над проєктом. Це трохи інший рівень підготовки, бо, по-перше, плівка трохи по іншому бачить. Друге – це концентрація групи. У нас повністю все розроблено до дрібниць. Тобто вже наперед все настільки продумано, що, наприклад, коли ми проявили те, що зняли у перший знімальний день, картинка вийшла уже готовою. Крім того, дуже важлива акторська концентрація, бо у нас є лише один дубль. Інколи два, дуже рідко три. Оператор відразу кричить, що все, скінчилась плівка. Відповідно вся група, особливо актори, дуже сконцентровані, ми маємо більше репетицій, але на знімальному майданчику всі розуміють, що потрібно зробити все так, як треба в цю секунду, в цей час. Ну і найважливіше, що під історію, яку ми розповідаємо, плівка підходить. Це новий виклик, інший спосіб мислення про кіно, інша планка. Тут ти не відкладаєш нічого на потім, маєш знати все наперед. В Україні давно не знімали плівку і це варто пробувати, варто розвивати цю тему», – розповів ZAXID.NET Тарас Дронь.

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Картинка справді дуже гарна та глибока. Тарас Дронь традиційно намагається існувати на території жанрового кіно, долучаючи до нього зовсім інші категорії. І, як у картині «Із зав’язаними очима», він велике навантаження покладає на виконавицю головної ролі. Вибір Ірини Островської виглядає тут вдалим.

Це картина, про яку уже багато сперечаються і ще багато будуть, тож вона, поза сумнівом, вартує того, щоб піти у кіно. Адже робота з візуальним рядом вартує того, щоб побачити фільм на великому екрані.