Фільм містить елементи лялькової анімації

На Одеському кінофестивалі показали фільм «Сентиментальна подорож до планети Параджанова». Документальна стрічка Тараса Томенка («Будинок Слово») розповідає про життя та творчість режисера, сторічний ювілей якого відзначали 9 січня 1924 року.

Документальна картина містить елементи лялькової анімації.

«Ми передали світ великого режисера Сергія Параджанова через незвичайний усім такий образ ляльки. Загалом історія побудована з ляльок-маріонеток, і це щось нове. Ця стрічка буде показана для спеціальної аудиторії перед великою премʼєрою, яку ширша аудиторія побачить пізніше», – прокоментував режисер і сценарист стрічки Тарас Томенко.

Продюсерами фільму стали Пилип Іллєнко та Андрій Ризванюк, а також Лук’ян Галкін та Альона Голякова. Після спецпоказу відбуласб зкстріч із авторами картини.

«Стрічка є омажем великому митцю та виконана як поетичне поєднання сюрреалістичних сцен театру маріонеток, що стилістично наслідують творчий доробок самого Параджанова, та історичної хроніки, значна частина якої зберігалася в архіві мого батька Юрія Іллєнкаі раніше не оприлюднювалася. І хоч цей фільм далекий від традиційної телевізійної документалістики, він також містить й актуальні паралелі із сучасністю, розкриваючи не тільки персональну історію Сергія Параджанова, але й історичний контекст колоніальної політики Москви щодо української культури загалом та такого явища в кіномистецтві як українське поетичне кіно зокрема», – розповідає Пилип Іллєнко.

Нагадаємо, 15-й Одеський фестиваль триватиме у Києві до 20 липня.