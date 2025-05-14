Григорій Козловський - почесний президент і засновник ФК "Рух"(Львів)

Засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський вкотре продемонстрував свою активну громадянську позицію, перерахувавши 4 мільйони гривень на потреби Лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова. Кошти підуть на закупівлю сучасного медичного обладнання — відеосистеми експертного класу з відеогастроскопом та відеоколоноскопом.

Новітня відеосистема — шанс на ранню діагностику

Григорій Козловський зазначив, що нове обладнання дозволить проводити якісні ендоскопічні обстеження та виявляти пухлини на ранніх стадіях. Лікарі в свою чергу відзначили, що зображення, яке надає система на базі відеопроцесора ЕРК-і5000, дозволяє не лише діагностувати, а й оперативно видаляти новоутворення без хірургічного втручання. Це значно полегшує лікування для пацієнтів та зменшує навантаження на хірургів.

Профілактика онкопатологій та ургентна допомога

За кошти надані Григорієм Козловським буде придбано обладнання завдяки якому в медзакладі також проводитимуть скринінгові обстеження для профілактики онкологічних захворювань. Окрім цього, система дозволяє ефективно зупиняти шлунково-кишкові кровотечі у 95% випадків без лапаротомних операцій.

Козловський: «Вклад у медицину — вклад у майбутнє»

Григорій Козловський наголосив, що підтримка медицини Львівщини триває.

«Продовжуємо підтримувати систему охорони здоров’я Львівщини. За ці кошти буде придбано відеосистему, яка допоможе рятувати життя та діагностувати хвороби на ранніх етапах. Наші лікарі — гаранти здоров’я українців, і ми повинні полегшувати їхню роботу. Це не перша і точно не остання наша співпраця з медичними закладами», — зазначив Григорій Козловський.

Системна допомога: Підтримка медзакладів Львівщини

Козловський Григорій ФК «Рух» уже неодноразово надавав суттєву допомогу установам охорони здоров’я:

2 мільйони гривень для Львівського обласного госпіталю ветеранів війн імені Юрія Липи на облаштування банку крові.

3 мільйони гривень (спільно з Emily Resort) на ремонт ЛОДКЛ «Охматдит».

2 мільйони гривень на кардіохірургічне обладнання для Центру Unbroken.

2 мільйони гривень - термінова допомога київській дитячій лікарні «Охматдит» після ракетного удару.

Від слів до справ

Завдяки послідовній благодійній діяльності Григорій Петрович Козловський став прикладом того, як приватна ініціатива може ефективно підтримувати державну медицину в умовах воєнного часу. Його внесок — це не просто цифри, а реальна допомога, яка рятує життя.

Матеріал підготований пресслужбою ФК «Рух»