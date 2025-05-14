Підряд отримала компанія-банкрут, яка регулярно отримує замовлення від Південноукраїнської АЕС

Акціонерне товариство «НАЕК “Енергоатом”» у квітні-травні 2025 року за результатами тендерів замовило в компанії «Юженергобуд» роботи з реконструкції на понад 110 млн грн. Найбільші суми припадають на димові пожежні сповіщувачі, які компанія придбала за завищеними у кілька разів цінами, повідомили у середу, 14 травня, «Наші гроші» із посиланням на тендери в системі Prozorro.

Тендери на виконання модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень шляхом оснащення їх додатковими пожежними сповіщувачами датуються 25 квітня та 5 травня 2025 року. Назву АЕС приховали – ймовірно, з міркувань безпеки.

Згідно з підсумковими відомостями ресурсів, роботи з реконструкції містять оплату найманих працівників та закупівлю необхідного обладнання, на яке й припадають найбільші суми. Загальна вартість реконструкції – 110,68 млн грн.

Найбільшу суму планують витратити на сповіщувачі та бази для них від японської компанії Hochiki. Зокрема, вартість адресних димових сповіщувачів моделі ALN-EN вказали на рівні 16070 грн за штуку. На більшому тендері не вказаний колір сповіщувачів, а на меншому йдеться про білі системи.

За даними «Наші гроші», в українських інтернет-магазинах такі прилади не вдалося знайти. Втім, у Великій Британії магазин Acorn Fire & Security пропонує сповіщувачі такої моделі за 26,35-37,66 фунта стерлінгів (приблизно 1461-2088 грн за курсом НБУ на момент підписання більшого тендеру).

«Таким чином, з урахуванням 20% українського податку магазинна ціна склала б 1 753-2 505 грн. Це в 6-9 разів дешевше від кошторисної ціни. Крім того, у Бельгії сповіщувачі ALN-EN можна знайти по 28,66-40,20 євро, або 1356-1902 грн. З урахуванням 20% податку це 1627-2282 грн, що в 7-9 разів дешевше від кошторису», – повідомили розслідувачі.

«Енергоатом» вказав вартість баз адресних димових сповіщувачів без ізолятора YBN-R/3 та з ізолятором YBN-R/3 (SCI) на рівні 3110 грн за штуку. Британський Acorn Fire & Security пропонує такі бузи на рівні 1,82-15,99 фунта стерлінгів (101-886 грн без ПДВ та 121-1063 грн з ПДВ) – від трьох до 25 разів від вказаного кошторису. Бази такої моделі можна знайти і в Бельгії за ціною від 2,55 до 17,13 євро (121-810 грн без ПДВ та 145-972 грн з ПДВ) – від трьох до 21 разів дешевше.

Зазначається, що тендер на виконання реконструкції виграла компанія «Юженергобуд» з Миколаєва. З 2007 року підприємство перебуває у стані банкрутства, проте регулярно отримує підряди на Південноукраїнській АЕС. Копанія записана на місцевого бізнесмена Матвія Ясеницького, який спільно з родичами володіє іншими компаніями, що отримують підряди на ПАЕС.

«Наприклад, фірма дружини Анастасії Ясеницької «Енергопромбуд» під час вторгнення у 2023 році отримала підряд на поставку кабелів на 335 млн грн по вдвічі-втричі завищених цінах і мішків типу біг-бег на 31 млн грн для захисту від дронів та уламків за цінами, що в п’ять разів перевищували ринкові ціни», – повідомили «Наші гроші».

З 2021 року ПАЕС очолював Ігор Полович, який, за даними місцевих ЗМІ, жив в Южноукраїнську в будинку, який належить Анастасії Ясеницькій. У 2024 році його звільнили з Південноукраїнської АЕС та перевели до центрального апарату «Енергоатома» директором з якості та управління. Зазначається, новим головою ПАЕС став Вячеслав Стоянов, який до того працював на Рівненській АЕС.