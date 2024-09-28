СБУ затримала на хабарі працівника «Енергоатому» біля офісу компанії

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі працівника державного підприємства «НАЕК Енергоатом». Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у пресслужбі компанії. За даними журналіста-розслідувача та співзасновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова йдеться про Олександра Скопича.

Першим про затримання повідомив Юрій Ніколов. За його словами, СБУ затримала Олександра Скопича, який обіймає посаду директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатому», біля офісу компанії під час одержання хабаря.

«За даними мого джерела, СБУ прийняло його прямо біля офісу компанії на Гоголівській на хабарі 100 тис. грн, який він вимагав за мутьож з поставками палива», – написав Юрій Ніколов.

Згодом пресслужба «Енергоатому» підтвердила, що на хабарі затримали одного з працівників компанії, однак не назвала ім’я. Там також наголосили на «нульовій толерантності до корупції».

«Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників “Енергоатому” було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди. Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією», – повідомили в «Енергоатомі».

«Суспільне» із посиланням на власні джерела пише, що на хабарі дійсно затримали Олександра Скопича.

Крім того, Юрій Ніколов зазначив, що наразі справу не передали до Національного антикорупційного бюро, оскільки сума хабаря, на якому затримали Олександра Скопича, складає лише 100 тис. грн.

«Відтак залишається дуже відкритим питання: чи підуть тепер слідчі СБУ до Петра Котіна, який є безпосереднім начальником Скопича? Бо сказати, що в “Енергоатомі” нема корупції тепер взагалі неможливо», – зазначив Юрій Ніколов.

Доповнено. У СБУ підтвердили затримання директора з контрольно-ревізійної роботи «Енергоатому». Там також підтвердили інформацію про суму хабаря – 100 тис. грн.

«За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав “відкати” від постачальників товарів та послуг для державного підприємства. У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на «данину» у 15% від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт», – йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманому посадовцю оголосили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Київській міській прокуратурі додали, що для 48-річного підозрюваного суд вже обрав запобіжний захід – застава у розмірі 1 млн грн.

Нагадаємо, у грудні 2023 року журналісти проєкту «Схеми» опублікували матеріал, у якому розповіли, що 70-річна теща керівника ДП «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна під час повномасштабного вторгнення придбала будинок та землю біля Києва вартістю 7 млн грн. Згодом до будинку перебрався і сам Котін.

5 січня 2024 року стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало процедуру моніторингу способу життя керівника «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна.