Голова ДП «Енергоатом» Петро Котін живе у придбаному під час війни будинку за 7 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало процедуру моніторингу способу життя президента державного підприємства «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна, на тещу якого у 2023 році було записано маєток під Києвом вартістю 7 млн грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, який оприлюднив відповідний лист агентства у п’ятницю, 5 січня.

Як повідомляється, перевірку Котіна розпочато на підставі звернення народних депутатів, які, своєю чергою посилалися на розслідування журналістів проекту «Схеми».

«Нацагентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованими ними майну і доходам», – йдеться у відповіді НАЗК на депутатське звернення.

Процедура моніторингу способу життя передбачає конфіскацію набутих активів в разі, якщо їх вартість не відповідає офіційним доходам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 70-річна теща президента державного підприємства «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна влітку 2023 придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Журналісти з’ясували, що під час повномасштабної війни вона стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів, вартість якого разом із землею становить майже в 7 млн грн. Журналісти додали, що теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками у приблизно 30 соток, які розташовані в іншому населеному пункті на Київщині. Як і будинок за 7 млн грн, земельні ділянки розташовані в елітних селищах із дорогою нерухомістю та мають вихід до води. І землю, і маєток теща Котіна придбала у період, відколи її зять очолив «Енергоатом»

Сам Котін заявив, що його теща зібрала власні заощадження та передала на зберігання готівку від родичів. Окрім того, вона нібито здійснила займ із розрахунку майбутнього продажу майна, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією.