Сам Котін підтвердив, що відвідує будинок

70-річна теща очільника ДП «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна під час повномасштабного вторгнення придбала будинок та землю під Києвом за 7 млн грн. Згодом до будинку перебрався і сам Котін, який не має офіційного доходу на купівлю нерухомості, повідомили у четвер, 21 грудня, журналісти «Схем».

За даними розслідувачів, у червні 2023 року матір дружини Петра Котіна придбала двоповерховий будинок у майже 300 м². Окрім того, жінка також придбала землю під ним, яка виходить до озера. Журналісти також виявили, що сам Котін переїхав до цього будинку.

«Знімальна група зафіксувала, як службова автівка, якою користується президент “Енергоатома”, заїжджає на територію, де розташований цей маєток. Згодом це ж саме авто “Схеми” помітили біля входу в головний офіс “Енергоатома”», – повідомили журналісти.

Будинок вдалося знайти за допомогою сторінки у соцмережах доньки Петра Котіна. Вона регулярно публікувала світлини з цього будинку.

«Згідно з документом, будинок та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю», – повідомили журналісти «Схем».

Зазначається, що схожий будинок у цьому населеному пункті та дещо більшою площею коштує понад 13 млн грн. Відтак, теща Петра Котіна придбала будинок за вдвічі меншою ціною.

Петро Котін у коментарі розслідувачам заявив, що його теща зібрала власні заощадження та передала на зберігання готівку від родичів. Окрім того, родичка Котіна, за його словами, здійснила займ із розрахунку майбутнього продажу майна, яке наразі перебуває під тимчасовою окупацією. Сам посадовець підтвердив, що відвідує будинок, і зазначив, що вся інформація буде вказана в декларації, яку він ще не подав.

Журналісти додали, що теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками у приблизно 30 соток, які розташовані в іншому населеному пункті на Київщині. Як і будинок за 7 млн грн, земельні ділянки розташовані в елітних селищах із дорогою нерухомістю та мають вихід до води. За даними журналістів, родичка голови «Енергоатома» купила ці три ділянки в один день, 2 березня 2021 року за понад мільйон гривень.

Зазначається, що теща Петра Котіна не мала власних доходів, а з 2000 по 2009 рік отримала всього 79 тис. грн зарплати за роботу у напівдержавних підприємствах. Її чоловік також не отримав достатньо грошей для купівлі будинку – у 2000-2009 роках він отримав всього 128 тис. грн.