52-річний підозрюваний вивідував місця дислокації ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента російської спецслужби, який допомагав окупантам прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Ним виявився 52-річний уродженець Республіки Молдова. Про це повідомляє СБУ та Донецька обласна прокуратура 14 травня.

Як йдеться, підозрюваний мешкав в селищі Удачне Покровського району Донеччини. У лютому 2025 року його завербував представник ФСБ через родичку-росіянку.

За завданням ворога, 52-річний чоловік обходив місцевість біля передової для виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Зловмисник намагався знайти й передати локації бронетехніки та складів з боєприпасами українських захисників.

«Також він неодноразово намагався “втертися” в довіру українських захисників, щоб “втемну” випитувати у них потрібні відомості», – ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зібрані агентом дані росіяни планували використати для прориву української оборони й виходу на адмінкордон Дніпропетровщини. За допомогу окупантам агенту обіцяли посаду в незаконній «адміністрації» у разі захоплення населеного пункту чи евакуацію до Росії.

СБУ затримала зрадника у Кам’янському Дніпропетровської області. Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.