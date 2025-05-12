Під час огляду території вибухотехніки виявили ще один саморобний детонатор

Національна поліція та Служба безпеки України затримали двох російських агентів, які на замовлення окупантів намагалися підірвати наряд поліції поблизу Рівного. Зловмисниками виявилися двоє 18-річних хлопців, повідомили у понеділок, 12 травня, у пресслужбах Нацполіції та СБУ.

Замах на поліцейських стався поблизу Рівного, коли наряд правоохоронців прибув за фейковим викликом нібито про вбивство. Зазначимо, як правило, наряд складається з трьох співробітників поліції. Про начебто скоєний злочин поліцію повідомив анонім.

«Правоохоронці почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання, характерне для спрацювання запалу до гранат. Поліцейські швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомили у пресслужбі поліції.

Після інциденту на місце поді прибули вибухотехніки. Під час обстеження території вони виявили ще одну вибухівку, яка не здетонувала.

Співробітники Нацполіції та СБУ оперативно затримали зловмисників, які скоїли замах. Ними виявилися двоє 18-річних мешканців Рівного, яких завербували російські спецслужби.

«Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Юнаки замаскували вибухівку на місці запланованого замаху та поставили там датчики руху, щоб відстежити прибуття наряду поліції. Крім того, зловмисники поставили на місці події відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбовців.

За підрив поліцейських 18-річним хлопцям росіяни пообіцяли здійснити криптовалютний переказ. Втім, криптовалюту зловмисники так і не отримали та були затримані українськими правоохоронцями.

Зазначається, що після підготовки до теракту юнаки поїхали по своїх помешканнях, де їх і затримали. Двом російським агентам повідомили про підозру за ч. 2. ст. 258 ККУ (теракт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до вчинення теракту проти поліцейських.