Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала у Дніпрі подружжя, яке працювало на російські спецслужби. Військовий та його дружина готували теракти у місті. Про це у понеділок, 28 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані – 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина, яку росіяни завербували через Telegram-канал. Подружжя на замовлення російських спецслужб готували теракти у місті. Для цього вони облаштували шість схованок із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1. Окупанти планували згодом завербувати ще одну групу агентів, які мали дістати вибухівки зі схованок та використати їх для терактів у багатолюдних місцях.

Також встановлено, що зрадники контролювали виконання диверсій іншими російськими агентами. Зокрема, вони зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили інші російські поплічники, яких вже також затримали. Звіт щодо підпалу подружжя надіслало месенджером куратору в Росію.

СБУ завчасно викрила подружжя та затримала. Їм оголосили підозри у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), незаконному поводженні з боєприпасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ), а також незаконному виготовленні вибухового пристрою (ч. 2 ст. 263-1 ККУ). Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ затримала військового, який намагався навести російські ракети на підрозділ бригади, у якій проходив службу.