СБУ затримала у Херсоні двох колаборантів

Співробітники Служби безпеки України затримали двох колаборантів, які після захоплення Херсона працювали на російське міністерство надзвичайних ситуацій. Один із затриманих – колишній військовий. Про це у четвер, 27 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, колишній військовий обіймав в окупаційній установі посаду так званого керівника управління з реагування на надзвичайні ситуації. Перебуваючи на посаді, він використовував підпорядкованих працівників та спецтехніку для потреб російський окупаційних угруповань, що воювали на південному фронті. Зокрема, допомагав їм будувати укріпрайони та блокпости, а також транспортувати на фронт зброю та боєприпаси під виглядом гумконвоїв.

Ще одна затримана працювала «головною економісткою головного управління МНС Росії у Херсонській області». Її завданням було впровадження російських рублів в окупаційному відомстві, а також закликала місцевих підтримувати росіян у війні проти України.

«Після деокупації Херсона жінка влаштувалася до міської філії Держпродспоживслужби, подавши до установи неправдиві анкетні дані. Утім, відчуваючи невідворотність покарання, вона намагалась втекти до Миколаївської області. Співробітники СБУ затримали її на одному з блокпостів у південному регіоні», – йдеться у повідомленні.

Обом затриманим слідчі оголосили підозри у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує 15 років ув’язнення та конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.