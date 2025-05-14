На території працювали мобільні бригади ППО

Уранці середи, 14 травня, від падіння уламків російських БпЛА пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі на Тернопільщині. Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та міський голова міста Шумськ Вадим Боярський.

Падіння уламків безпілотників сталося в одному із сіл Шумської громади. «Зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлової будівлі. На місці вже працюють відповідні служби. Усі пошкодження зафіксує комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, після чого буде прийнято рішення про відшкодування завданих збитків у визначеному порядку», – повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський в четвер, 14 травня.

Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода зазначив, що над областю сьогодні вранці було зафіксовано 12 російських безпілотників.

«Дві ворожі цілі знищено силами ППО у Кременецькому районі. Головне - обійшлося без постраждалих та загиблих», – додав керівник області.

Під атакою російських дронів була Рівненська область. В Дубенському районі зафіксували теж пошкодження цивільних будівель. Також постраждали двоє людей. Зараз вони перебувають в лікарні.