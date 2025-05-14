ЗС РФ атакували Рівненщину безпілотниками

Уранці середи, 14 травня, російські окупанти атакували Рівненську область безпілотниками. Через атаку двоє людей зазнали поранень. Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За словами очільника Рівненщини, сили протиповітряної оборони знешкодили над областю чотири повітряні цілі ворога.

«Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури», – зазначив Олександр Коваль.

Наразі на місцях збиття ворожих цілей працюють відповідні служби.

Зазначимо, повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників на Рівненщині тривала з 03:23 до 06:48.