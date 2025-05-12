Ворожий безпілотник знищив автомобіль енергетиків

У понеділок, 12 травня, російські окупанти атакували ударним безпілотником передмістя Сум. Під удар потрапив службовий автомобіль місцевих енергетиків, внаслідок чого один із них загинув, повідомили у пресслужбі Сумської міської ради.

Атака сталася вранці 12 травня. Тоді російський дрон атакував службовий автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Голова Сумської ОВА Олег Григоров оприлюднив світлину, на якій видно вщент згоріле авто.

«Одна людина загинула. Троє людей зазнали поранень», – повідомили у пресслужбі Сумської міськради.

Який стан постраждалих, в ОВА та міськраді не уточнили.

Наразі з’ясовуються наслідки атаки окупантів. На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, за ніч на 12 травня росіяни випустили по Україні понад сотню безпілотників. Внаслідок атаки у чотирьох областях є руйнування. Зокрема, у Білгород-Дністровську на Одещині пошкоджена цивільна інфраструктура, а на Донеччині внаслідок атаки дрона пошкоджений цивільний вантажний потяг – його машиніст отримав поранення.