Наслідки нічної атаки росіян на Одещину

У ніч на понеділок, 12 травня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування в чотирьох областях України, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни розпочали безпілотну атаку на Україну приблизно о 23:00 11 травня. До 08:30 12 травня окупанти атакували низку областей України 108-ма ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів. Пуски дронів відбувалися з російських Брянська, Орла, Шаталова, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська. Також окупанти запускали БпЛА з території мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

В результаті роботи ППО станом на 08:30 в Україні підтвердили збиття 55 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 30 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 12 травня

За даними Повітряних сил, внаслідок російської атаки постраждали Одеська, Миколаївська, Житомирська та Донецька області.

Зокрема, на Одещині російські дрони атакували Білгород-Дністровський – внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Руйнувань зазнали житлові будинки, адмінбудівля та пожежна частина.

Крім того, на Донеччині російський дрон атакував цивільний вантажний потяг, внаслідок чого постраждав його машиніст. Пораненого чоловіка госпіталізували, а «Укрзалізниця» повідомила, що затримок руху в цьому районі не буде.