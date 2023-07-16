Джейн Біркін було 76 років

У своєму будинку в Парижі у віці 76 років померла легендарна співачка та акторка Джейн Біркін. Про її смерть повідомили французькі ЗМІ.

Причину смерті наразі не повідомили, проте відомо, що Біркін хворіла на лейкемію, навіть скасувала навесні кілька концертів через проблеми зі здоров'ям.

Джейн Біркін народилась 14 грудня 1946 року у Лондоні. Великою мірою вона досягла світової слави завдяки музичному та приватному партнерству з Сержем Ґензбуром. Вона також зробила кар'єру актриси водночас у британському та французькому кіно.

Біркін розпочала свою кар'єру у фільмах Мікеланджело Антоніоні «Фотозбільшення» (1966) та «Калейдоскоп» (1966). У 1968 році вона познайомилася з Сержем Ґензбуром, знімаючись з ним в одній ролі у фільмі «Слоган», що стало початком багаторічних стосунків. Дует випустив дебютний альбом Jane Birkin/Serge Gainsbourg (1969), а також Біркін знялася у фільмі «Я тебе кохаю… Я тебе теж ні» (1976). Біркін знімалася в екранізаціях Агати Крісті «Смерть на Нілі» (1978) та «Зло під сонцем» (1982).

Шарлотт Ґензбур та Джейн Біркін у Каннах

Після розлучення з Ґензбуром у 1980 році Біркін продовжувала працювати як актриса та співачка, знімаючись у різних незалежних фільмах та записуючи сольні альбоми.

У 1991 році вона знялася в мінісеріалі «Червоний лис», а 1998 року – в американському драматичному фільмі «Донька солдата ніколи не плаче». У 2016 році вона знялася в номінованому на «Оскар» короткометражному фільмі La femme et le TGV, який, за її словами, став її останньою роллю в кіно.

Джейн Біркін як режисерка зняла фільми «Проти забуття» (1991) та «Коробки» (2007), що брав участь у Каннському фестивалі.



З 1970-х років жила переважно у Франції. На її честь була названа торбинка Hermès Birkin.

Джейн Біркін є мамою відомої французької актриси Шарлотт Гензбур, яка зняла про неї документальний фільм «Джейн очима Шарлотт» (2022).