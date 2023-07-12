У ролі Наполеона знявся Хоакін Фенікс

Кінокомпанія Sony Pictures оприлюднила перший трейлер історичного фільму «Наполеон», прем’єру якого очікують 22 листопада у всіх кінотеатрах світу.

Режисером картини є Рідлі Скотт, відомий по фільмах «Гладіатор», «Робін Гуд», «Остання дуель», «Чужий» тощо. У ролі Наполеона глядачі побачать володаря «Оскара» Хоакіна Фенікса («Джокер», «Гладіатор», «Всі страхи Бо»). За цю роль акторові прогнозують ще один «Оскар».

Події стрічки здебільшого присвячені приходу Наполеона I до влади та його стосункам з імператрицею Жозефіною, яку зіграла Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки», «Ціна правди», «Корона»).

У мережі уже звернули увагу на схожість в певних сценах Фенікса в ролі Наполеона та його ж в ролі Коммода у «Гладіаторі».

«Гладіатор», 2000 «Наполеон», 2003

Давно відомо, що Рідлі Скотт добре дає собі раду з масштабними історичними проектами. Для українських глядачів особливою приємністю у фільмі можуть стати кадри Москви у вогні.

Тривалість стрічки – 2 години 37 хвилин.