Фільм є повнометражним дебютом лауреатки Каннського фестивалю

Український фільм Марини Вроди «Степне» потрапив до програми головного конкурсу міжнародного кінофестивалю у Локарно (Швейцарія). Фестиваль триватиме із 2 по 12 серпня. Українська картина змагатиметься за нагороди із 17 фільмами з різних країни світу.

Картина «Степне» розповідає історію кількох днів з життя літнього чоловіка, який приїжджає в село Степне, щоб доглядати за своєю матір'ю, яка перебуває при смерті. Головні ролі у фільмі виконали Олександр Максяков, Олег Прімогенов, Радміла Щеголева.

Показ фільму на фестивалі стане також світовою прем'єрою для стрічки.

Фільм знято спільно з Німеччиною, Польщею і Словаччиною. Це перший повнометражний фільм Марини Вроди, яка отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю за короткометражний фільм «Крос» у 2011 році.

Міжнародний кінофестиваль у Локарно (Festival del film Locarno) проводиться щорічно в серпні, починаючи з 1946 року. Цей престижний фестиваль є одним із найстаріших у світі. Особливістю фестивалю є перегляд фільмів на головній площі міста Piazza Grande, яка може вмістити близько 8 тис. глядачів, а також один із найбільших у світі екранів «просто неба» (26x14 метрів). Головним призом фестивалю є «Золотий леопард», нагорода за найкращий фільм.

Нагадаємо, минулого року приз за найкращу акторську роботу отримала українська актриса Анастасія Карпенко за роль у картині «Як там Катя?». Фільм також отримав спеціальний приз журі.