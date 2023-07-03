Оголошено номінантів на шосту та сьому кінопремії «Золота Дзиґа»
Переможців оголосять наприкінці липняКатерина Сліпченко, 0
Українська кіноакадемія оголосила номінантів на шосту та сьому національну кінопремію «Золота Дзиґа». До 24 липня відбуватиметься голосування за переможців, а потім оголосить переможців. Цього року вручатимуть відразу дві премії, адже минулого року нагороди не вручали.
До довгого списку шостої кінопремії увійшло 55 фільмів: 10 повнометражних ігрових, 11 документальних, 22 короткометражних, 8 анімаційних фільми та 4 серіали. Саме з них шляхом голосування було сформовано список номінантів.
Список номінантів на шосту національну кінопремію
Найкращий фільм
- «Зошит війни», реж. Роман Любий, прод. Марко Супрун
- «Із зав'язаними очима», реж. Тарас Дронь, прод. Валерія Сочивець
- «Носоріг», реж. Олег Сенцов, прод. Денис Іванов, Олег Сенцов
- «Стоп-Земля», реж. Катерина Горностай, прод. Віталій Шереметьєв, Ольга Бесхмельниціна, Наталія Лібет, Віка Хоменко
- «Терикони», реж. Тарас Томенко, прод. Володимир Філіппов, Алла Овсяннікова, Андрій Суярко, Олександр Коваленко
- «Цей дощ ніколи не скінчиться», реж. Аліна Горлова, прод. Максим Наконечний
Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)
- Катерина Горностай («Стоп-Земля»)
- Тарас Дронь («Із зав'язаними очима»)
- Олег Сенцов («Носоріг»)
Найкраща чоловіча роль
- Віктор Жданов («Чому я живий»)
- Арсеній Марков («Стоп-Земля»)
- Сергій Філімонов («Носоріг»)
Найкраща жіноча роль
- Марина Кошкіна («Із зав’язаними очима»)
- Катерина Молчанова («Ми є. Ми поруч»)
- Марія Федорченко («Стоп-Земля»)
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Євген Григор'єв («Носоріг»)
- Олександр Іванов («Стоп-Земля»)
- Сергій Лузановський («Із зав'язаними очима»)
Найкраща жіноча роль другого плану
- Яна Ісаєнко («Стоп-Земля»)
- Олеся Островська («Стоп-Земля»)
- Лариса Руснак («Із зав'язаними очима»)
- Марія Штофа («Носоріг»)
Найкраща операторська робота
- Юрій Король («Ми є. Ми поруч»)
- Михайло Любарський («Терикони»)
- Олександр Рощин («Стоп-Земля»)
- В'ячеслав Цвєтков («Цей дощ ніколи не скінчиться»)
Найкраща робота художника-постановника
- Олексій Величко («Сторонній»)
- Максим Німенко («Стоп-Земля»)
- Владлен Одуденко («Ми є. Ми поруч»)
- Марія Шуб («Із зав’язаними очима»)
Найкращий сценарій
- Катерина Горностай («Стоп-Земля»)
- Олег Сенцов («Носоріг»)
- Дмитро Томашпольський («Сторонній»)
Найкраща музика
- Алла Загайкевич («Терикони»)
- Мар'яна Клочко («Стоп-Земля»)
- Сергій Синський («Цей дощ ніколи не скінчиться»)
- Мирослав Скорик («Антон і червона химера»)
Найкраща пісня
- «На новий рік» («На новий рік обіцяють сніг»), виконавці Антон Сидорук, Янушкевич Дарина, автор Андрій Амосов
- «Прийди / Come» («Стоп-Земля»), авторка та виконавиця Марʼяна Клочко
- «Щедрик» («На новий рік обіцяють сніг»), автори та виконавці Богдан Frikke, Олександр Дорошенко
Найкращий документальний фільм
- «Зошит війни»
- «Терикони»
- «Цей дощ ніколи не скінчиться»
Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)
- «Leopolis night», реж. Нікон Романченко, прод. Катерина Горностай
- «Оператор Вікторія», реж. Анна Яценко, прод. Володимир Яценко
- «Папині кросівки», реж. Ольга Журба, прод. Максим Асадчий, Олександр Чубко
- «Пелюшковий торт», реж. Анастасія Бабенко, прод. Ельміра Асадова-Оєторо, Марія Пономарьова
- «Фаза», реж. Микола Засєєв, прод. Наталія Лібет, Віталій Шереметьєв, Олександра Кравченко
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- «Глибока вода», реж. Анна Дудко, прод. Олена Голубєва
- «Непотрібні речі», реж. Дмитро Лісенбарт, прод. Віталій Хало
- «Тигр блукає поруч», реж. Анастасія Фалілеєва, прод. Михаль Маргуліс
Найкращий ігровий серіал
- «Кава з кардамоном», реж. Ірина Громозда, прод. Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз
- «Мама. Продовження», реж. Тарас Ткаченко, прод. Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц, Валентина Руденко
- «Слов'яни», реж. Сергій Санін, Олег Стахурський, прод. Юрій Карновський, Андрій Єрмак
Найкращий дизайн костюмів
- Олена Гресь («Стоп-Земля»)
- Костянтин Кравець («Носоріг»)
- Надія Кудрявцева («Сторонній»)
Найкращий грим
- Марія Пілунська («Стоп-Земля»)
- Світлана Полікашкіна («Носоріг»)
- Віталій Скопелідіс («Сторонній»)
Найкращий звук
- Марія Пілунська («Стоп-Земля»)
- Світлана Полікашкіна («Носоріг»)
- Віталій Скопелідіс («Сторонній»)
- Михайло Закутський, Олег Головьошкін («Стоп-Земля»)
- Борис Петер («Земля Івана»)
- Сергій Степанський («Із зав'язаними очима»)
- Василь Явтушенко («Цей дощ ніколи не скінчиться»)
Найкращий монтаж
- Ольга Журба («Цей дощ ніколи не скінчиться»)
- Роман Любий («Зошит війни»)
- Нікон Романченко, Катерина Горностай («Стоп-Земля»)
Найкращі спеціальні ефекти
- Олексій Голуб («Сторонній»)
- Олексій Кудима, Микола Костомаров («Стоп-Земля»)
- Олексій Москаленко («Носоріг»)
На сьому кінопремію претендувало 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали. З них було сформовано список номінантів.
Список номінантів на сьому національну кінопремію
Найкращий фільм
- «Бачення метелика», реж. Максим Наконечний, прод. Дар'я Бассель, Єлизавета Сміт
- «Відблиск», реж. Валентин Васянович, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович, Ія Мислицька
- «Клондайк», реж. Марина Ер Горбач, прод. Святослав Булаковський, Марина Ер Горбач
- «Люксембург, Люксембург», реж. Антоніо Лукіч, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко
- «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко
Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)
- Марина Ер Горбач («Клондайк»)
- Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»)
- Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»)
Найкраща чоловіча роль
- Роман Луцький («Відблиск»)
- Аміль та Раміль Насірови («Люксембург, Люксембург»)
- Сергій Шадрін («Клондайк»)
- Олександр Яцентюк («Памфір»)
Найкраща жіноча роль
- Рита Бурковська («Бачення метелика»)
- Соломія Кирилова («Памфір»)
- Оксана Черкашина («Клондайк»)
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Юрій Іздрик («Я і Фелікс»)
- Іван Шаран («Памфір»)
- Олександр Ярема («Памфір»)
Найкраща жіноча роль другого плану
- Наталка Ворожбит («Бачення метелика»)
- Наталія Гнітій («Люксембург, Люксембург»)
- Олена Хохлаткіна («Памфір»)
Найкраща операторська робота
- Святослав Булаковський («Клондайк»)
- Валентин Васянович («Відблиск»)
- Микита Кузьменко («Памфір»)
Найкраща робота художника-постановника
- Марія Денисенко, Віталій Сударьков, Андрій Гречишкін («Клондайк»)
- Іван Михайлов («Памфір»)
- Владлен Одуденко («Відблиск»)
Найкращий сценарій
- Марина Ер Горбач («Клондайк»)
- Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»)
- Максим Наконечний, Ірина Цілик («Бачення метелика»)
- Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»)
Найкраща музика
- Антон Байбаков («Між нами»)
- Хосейн Мірзаголі («Щедрик»)
- Микита Моісеєв («Крихка пам'ять»)
- Тарас Чубай («Чубай. Говорити знову»)
Найкраща пісня
- «Був москаль, тепер нема» («День українського добровольця»), виконавець Микита Моісеєв, автор Микита Моісеєв
- «Так упевнено маються крила у ворона» («Чубай. Говорити знову»), виконавець Тарас Чубай, автори Грицько Чубай, Тарас Чубай
- «То таке життя» («Я працюю на цвинтарі»), виконавиця Krutь, автори Марина Круть, Михайло Клименко (Adam)
Найкращий документальний фільм
- «День українського добровольця», реж. Володимир Тихий, прод. Ігор Савиченко, Володимир Тихий
- «Крихка Пам'ять», реж. Ігор Іванько, прод. Олександра Братищенко, Марія Пономарьова, Ігор Іванько
- «Ми не згаснемо», реж. Аліса Коваленко, прод. Валерій Калмиков, Олексій Кобєлєв, Яна Калмикова
Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)
- «ГКЧП», реж. Аркадій Непиталюк, прод. Анастасія Буковська
- «Джордан'96», реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко
- «Згасаюче світло», реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омелянов
- «Поки тут тихо», реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко, прод. Віктор Шевченко
- «Це побачення», реж. Надія Парфан, прод. Ілля Гладштейн, Ірина Ковальчук
Найкращий короткометражний документальний фільм
- «Літургія протитанкових перешкод», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук
- «Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі», реж. Юлія Гонтарук, Дмитро (Орест) Козацький, прод. Юлія Гонтарук
- «Я не хотіла робити фільм про війну», реж. Надія Парфан
Найкращий анімаційний фільм
- «Путлер Капут», реж. Микита Лиськов, прод. Микита Лиськов
- «Украдений місяць. Кум», реж. Ольга Захарова, прод. Євген Захаров, Геннадій Кофман
- «Little wings», реж. Родіон Шуб, прод. Родіон Шуб
Найкращий серіал
- «Ukraine on Fire 2 (Україна в огні 2)», реж. В'ячеслав Бігун, прод. В'ячеслав Бігун
- «Кава твого міста», реж. Олександр Кірієнко, Аліна Чеботарьова, прод. Вікторія Бурдукова
- «Я – Надія», реж. Денис Тарасов, прод. Сергій Карпенко
Найкращий дизайн костюмів
- Марія Квітка («Памфір»)
- Яна Нікітенко («Щедрик»)
- Наталія Скаржепа («Максим Оса. Золото песиголовця»)
- Ася Сутягіна («Люксембург, Люксембург»)
Найкращий грим
- Ксенія Гальченко («Клондайк»)
- Ганна Лукашенко («Бачення метелика»)
- Марія Пілунська («Памфір»)
- Ася Сутягіна («Люксембург, Люксембург»)
Найкращий звук
- Сергій Степанський («Відблиск»)
- Сергій Степанський («Памфір»)
- Василь Явтушенко («Бачення метелика»)
Найкращий монтаж
- Марина Ер Горбач («Клондайк»)
- Аліна Горлова («Бачення метелика»)
- Олександр Чорний («Люксембург, Люксембург»)
Найкращі спеціальні ефекти
- Роман Деріга («Снайпер. Білий Ворон»)
- Денис Рева («Памфір»)
- Олег Цьось, Альбіна Сафонова («Клондайк»)