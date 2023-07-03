Українська кіноакадемія оголосила номінантів на шосту та сьому національну кінопремію «Золота Дзиґа». До 24 липня відбуватиметься голосування за переможців, а потім оголосить переможців. Цього року вручатимуть відразу дві премії, адже минулого року нагороди не вручали.

До довгого списку шостої кінопремії увійшло 55 фільмів: 10 повнометражних ігрових, 11 документальних, 22 короткометражних, 8 анімаційних фільми та 4 серіали. Саме з них шляхом голосування було сформовано список номінантів.

Список номінантів на шосту національну кінопремію

Найкращий фільм

Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)

Найкраща чоловіча роль

Віктор Жданов («Чому я живий»)

Арсеній Марков («Стоп-Земля»)

Сергій Філімонов («Носоріг»)

Найкраща жіноча роль

Марина Кошкіна («Із зав’язаними очима»)

Катерина Молчанова («Ми є. Ми поруч»)

Марія Федорченко («Стоп-Земля»)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Євген Григор'єв («Носоріг»)

Олександр Іванов («Стоп-Земля»)

Сергій Лузановський («Із зав'язаними очима»)

Найкраща жіноча роль другого плану

Яна Ісаєнко («Стоп-Земля»)

Олеся Островська («Стоп-Земля»)

Лариса Руснак («Із зав'язаними очима»)

Марія Штофа («Носоріг»)

Найкраща операторська робота

Юрій Король («Ми є. Ми поруч»)

Михайло Любарський («Терикони»)

Олександр Рощин («Стоп-Земля»)

В'ячеслав Цвєтков («Цей дощ ніколи не скінчиться»)

Найкраща робота художника-постановника

Олексій Величко («Сторонній»)

Максим Німенко («Стоп-Земля»)

Владлен Одуденко («Ми є. Ми поруч»)

Марія Шуб («Із зав’язаними очима»)

Найкращий сценарій

Катерина Горностай («Стоп-Земля»)

Олег Сенцов («Носоріг»)

Дмитро Томашпольський («Сторонній»)

Найкраща музика

Алла Загайкевич («Терикони»)

Мар'яна Клочко («Стоп-Земля»)

Сергій Синський («Цей дощ ніколи не скінчиться»)

Мирослав Скорик («Антон і червона химера»)

Найкраща пісня

«На новий рік» («На новий рік обіцяють сніг»), виконавці Антон Сидорук, Янушкевич Дарина, автор Андрій Амосов

«Прийди / Come» («Стоп-Земля»), авторка та виконавиця Марʼяна Клочко

«Щедрик» («На новий рік обіцяють сніг»), автори та виконавці Богдан Frikke, Олександр Дорошенко

Найкращий документальний фільм

«Зошит війни»

«Терикони»

«Цей дощ ніколи не скінчиться»

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)

«Leopolis night», реж. Нікон Романченко, прод. Катерина Горностай

«Оператор Вікторія», реж. Анна Яценко, прод. Володимир Яценко

«Папині кросівки», реж. Ольга Журба, прод. Максим Асадчий, Олександр Чубко

«Пелюшковий торт», реж. Анастасія Бабенко, прод. Ельміра Асадова-Оєторо, Марія Пономарьова

«Фаза», реж. Микола Засєєв, прод. Наталія Лібет, Віталій Шереметьєв, Олександра Кравченко

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Глибока вода», реж. Анна Дудко, прод. Олена Голубєва

«Непотрібні речі», реж. Дмитро Лісенбарт, прод. Віталій Хало

«Тигр блукає поруч», реж. Анастасія Фалілеєва, прод. Михаль Маргуліс

Найкращий ігровий серіал

«Кава з кардамоном», реж. Ірина Громозда, прод. Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз

«Мама. Продовження», реж. Тарас Ткаченко, прод. Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц, Валентина Руденко

«Слов'яни», реж. Сергій Санін, Олег Стахурський, прод. Юрій Карновський, Андрій Єрмак

Найкращий дизайн костюмів

Олена Гресь («Стоп-Земля»)

Костянтин Кравець («Носоріг»)

Надія Кудрявцева («Сторонній»)

Найкращий грим

Марія Пілунська («Стоп-Земля»)

Світлана Полікашкіна («Носоріг»)

Віталій Скопелідіс («Сторонній»)

Найкращий звук

Марія Пілунська («Стоп-Земля»)

Світлана Полікашкіна («Носоріг»)

Віталій Скопелідіс («Сторонній»)

Михайло Закутський, Олег Головьошкін («Стоп-Земля»)

Борис Петер («Земля Івана»)

Сергій Степанський («Із зав'язаними очима»)

Василь Явтушенко («Цей дощ ніколи не скінчиться»)

Найкращий монтаж

Ольга Журба («Цей дощ ніколи не скінчиться»)

Роман Любий («Зошит війни»)

Нікон Романченко, Катерина Горностай («Стоп-Земля»)

Найкращі спеціальні ефекти

Олексій Голуб («Сторонній»)

Олексій Кудима, Микола Костомаров («Стоп-Земля»)

Олексій Москаленко («Носоріг»)

На сьому кінопремію претендувало 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали. З них було сформовано список номінантів.

Список номінантів на сьому національну кінопремію

Найкращий фільм

Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)

Найкраща чоловіча роль

Роман Луцький («Відблиск»)

Аміль та Раміль Насірови («Люксембург, Люксембург»)

Сергій Шадрін («Клондайк»)

Олександр Яцентюк («Памфір»)

Найкраща жіноча роль

Рита Бурковська («Бачення метелика»)

Соломія Кирилова («Памфір»)

Оксана Черкашина («Клондайк»)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юрій Іздрик («Я і Фелікс»)

Іван Шаран («Памфір»)

Олександр Ярема («Памфір»)

Найкраща жіноча роль другого плану

Наталка Ворожбит («Бачення метелика»)

Наталія Гнітій («Люксембург, Люксембург»)

Олена Хохлаткіна («Памфір»)

Найкраща операторська робота

Святослав Булаковський («Клондайк»)

Валентин Васянович («Відблиск»)

Микита Кузьменко («Памфір»)

Найкраща робота художника-постановника

Марія Денисенко, Віталій Сударьков, Андрій Гречишкін («Клондайк»)

Іван Михайлов («Памфір»)

Владлен Одуденко («Відблиск»)

Найкращий сценарій

Марина Ер Горбач («Клондайк»)

Антоніо Лукіч («Люксембург, Люксембург»)

Максим Наконечний, Ірина Цілик («Бачення метелика»)

Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»)

Найкраща музика

Антон Байбаков («Між нами»)

Хосейн Мірзаголі («Щедрик»)

Микита Моісеєв («Крихка пам'ять»)

Тарас Чубай («Чубай. Говорити знову»)

Найкраща пісня

«Був москаль, тепер нема» («День українського добровольця»), виконавець Микита Моісеєв, автор Микита Моісеєв

«Так упевнено маються крила у ворона» («Чубай. Говорити знову»), виконавець Тарас Чубай, автори Грицько Чубай, Тарас Чубай

«То таке життя» («Я працюю на цвинтарі»), виконавиця Krutь, автори Марина Круть, Михайло Клименко (Adam)

Найкращий документальний фільм

«День українського добровольця», реж. Володимир Тихий, прод. Ігор Савиченко, Володимир Тихий

«Крихка Пам'ять», реж. Ігор Іванько, прод. Олександра Братищенко, Марія Пономарьова, Ігор Іванько

«Ми не згаснемо», реж. Аліса Коваленко, прод. Валерій Калмиков, Олексій Кобєлєв, Яна Калмикова

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)

«ГКЧП», реж. Аркадій Непиталюк, прод. Анастасія Буковська

«Джордан'96», реж. Катерина Лесик, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко

«Згасаюче світло», реж. Іван Орленко, прод. Олександр Омелянов

«Поки тут тихо», реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко, прод. Віктор Шевченко

«Це побачення», реж. Надія Парфан, прод. Ілля Гладштейн, Ірина Ковальчук

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Літургія протитанкових перешкод», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Сорохан, Дмитро Сухолиткий-Собчук

«Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі», реж. Юлія Гонтарук, Дмитро (Орест) Козацький, прод. Юлія Гонтарук

«Я не хотіла робити фільм про війну», реж. Надія Парфан

Найкращий анімаційний фільм

«Путлер Капут», реж. Микита Лиськов, прод. Микита Лиськов

«Украдений місяць. Кум», реж. Ольга Захарова, прод. Євген Захаров, Геннадій Кофман

«Little wings», реж. Родіон Шуб, прод. Родіон Шуб

Найкращий серіал

«Ukraine on Fire 2 (Україна в огні 2)», реж. В'ячеслав Бігун, прод. В'ячеслав Бігун

«Кава твого міста», реж. Олександр Кірієнко, Аліна Чеботарьова, прод. Вікторія Бурдукова

«Я – Надія», реж. Денис Тарасов, прод. Сергій Карпенко

Найкращий дизайн костюмів

Марія Квітка («Памфір»)

Яна Нікітенко («Щедрик»)

Наталія Скаржепа («Максим Оса. Золото песиголовця»)

Ася Сутягіна («Люксембург, Люксембург»)

Найкращий грим

Ксенія Гальченко («Клондайк»)

Ганна Лукашенко («Бачення метелика»)

Марія Пілунська («Памфір»)

Ася Сутягіна («Люксембург, Люксембург»)

Найкращий звук

Сергій Степанський («Відблиск»)

Сергій Степанський («Памфір»)

Василь Явтушенко («Бачення метелика»)

Найкращий монтаж

Марина Ер Горбач («Клондайк»)

Аліна Горлова («Бачення метелика»)

Олександр Чорний («Люксембург, Люксембург»)

Найкращі спеціальні ефекти