Кадр з фільму

На великих екранах можна подивитись новий українсько-грузинський фільм «Антон та червона химера». Картина стартувала у прокаті 18 березня, проте тоді, через закриття кінотеатрів, мало хто встиг побачити фільм. Зараз є нагода це виправити.

Режисером фільму є Заза Урушдзе, що, на жаль, пішов з життя 7 грудня 2019 року. Найбільш відомою роботою Урушадзе є картина «Мандарини» (2013), що стала найуспішнішою у світі за всю історію грузинського кінематографу. Місце дії – Абхазький регіон Грузії 1990, війна. Ця, мабуть, одна із найкращих стрічок про війну, номінувалась на «Оскар».

«Антон та червона химера» став останім фільмом режисера. Як і для видатного композитора Мирослава Скорика, який створив саундтрек до картини разом з Патріком Каннеллем (США).

Південь України, 1920 рік. Початок експропріації та великого терору України більшовиками перед першою хвилею Голодомору. Основні події розгортаються в унімецькій колонії Гільдендорф неподалік від Одеси. Мирний побут селян порушує прихід більшовиків на чолі з Левом Троцьким. Настають голод і смерть. Десятирічний Антон та його друг Яша – німець та єврей, стають свідками повстання селян проти більшовиків. Події навколо себе вони сприймають як цікаву гру і їхню дружбу не зможуть зруйнувати ані червона химера революції, ані все криваве ХХ століття.

Ролі у фільмі зіграли Нікіта Шланчак, Регімантас Адомайтіс, Микита Дзяд, Юозас Будрайтіс, Себастьян Антон, Володимир Левицький, Наталія Рюміна, Тетяна Грачик, Олег Симоненко.

Попри те, що події та герої картини вигадані, історичне тло, як казав свого часу Заза Урушадзе, відтворено точно. Сценарій стрічки створений за мотивами книги канадського письменника Дейла Ейслера, що оповідає реальну історію його родини.