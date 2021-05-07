Кадр з фільму Мирослава Слабошпицького «Глухота»

Онлайн-кінотеатр Bigshort пропонує глядачам дві підбірки короткометражних фільмів, які на початку 2000-х дали нових поштовх для розвитку сучасного українського кіно. Йдеться про альманахи «Мудаки. Арабески» та «Україно, goodbye!».

«Цього року Україні виповнюється 30 років. За цей час країна пережила чимало уроків і трансформацій. Разом з нею розвивалося та видозмінювалося й українське кіно. У нашому онлайн-кінотеатрі на тебе вже чекають дві підбірки, які стали уособленням та вираженням цих змін», – вважають відбірники, кураторське об'єднання Wiz-Art.

Проект «Мудаки: Арабески» – безбюджетний короткометражний альманах українських режисерів, який виник із бажання реалізуватися творчо в умовах застою в українському кіновиробництві. Головні принципи – знімати тут, зараз і про звичайних людей. Генеральний продюсер проекту – Володимир Тихий, співпродюсер – компанія «Артхаус Трафік». До збірки входять 19 короткометражок, підбірка на Bigshort містить 14 із них.

«Мудаки – це соціально-культурний нігілізм, який існує в сучасній культурі. Це люди, які керуються навіть не власним зиском, а взагалі невідомо чим. Це хвороба, яка проявляється в нашому суспільстві буквально в усьому, зокрема і в кільтурі, і в політиці. Вона формує наше суспільство і вчить дітей бути мудаками. Це персонажі, які створюють певні обставини для такого існування суспільства, яке ми можемо спостерігати зараз», – розповів продюсер та режисер Володимир Тихий («Бранці», «Брама»).

«Така назва звучить агресивно. Проте нам розходиться не на агресії, а на актуальності та соціальності. Є три вимоги для участі у проекті: історія має відбуватися тут, в Україні, з простими людьми, не з олігархами чи якимись зірками, а також у нашому часі», – наголошує він.

Фільми, що увійшли до альманаху – короткі, влучні, дотепні чи сумні, свіжі і через десять років після свого створення. Більшість режисерів, які знімали тоді, зараз стали знаковими персонами українського кіно, Серед фільмів, наприклад, є «Глухота» Мирослава Слабошпицького, яка по суті стала основою для його «Племені», одного із найкращіх та найтитулованіших українськіх фільмів. Є і до сліз смішна та пізнавана «Українська література» Анатолія Лавренішина (його повнометаржний «Віктор-робот» чекаємо у прокаті). Але на увагу вартує кожен фільм.

«Мудаки. Арабески» можна подивитися цю у будь-якому куточку земної кулі.

Натомість підбірка «Україно, goodbye!» доступна на території усього світу, окрім України. Тож нею можна поділитися з друзями з інших країн.

Проект «Україно, goodbye!» (2012) вирішив з’ясувати: чому значна кількість активних українців, замість розбудовувати приватне й суспільне життя у своїй рідній країні, під захистом своєї власної держави, століттями вимріяна незалежність якої нарешті постала 20 років тому, вибирає шлях еміґрації? Що штовхає тисячі й тисячі наших співвітчизників на такий відчайдушний крок: неадекватність державної економічної й культурної політики? Недолугість громадянського суспільства? Правовий нігілізм владних інституцій? Неможливість самореалізації? Втома від тотальної корупції? Невпевненість у майбутньому?

«На відміну від абсолютно небюджетного короткометражного альманаху «Мудаки. Арабески», проект «Україно, goodbye!» ми вирішили робити з бюджетом, аби мати змогу ініціювати з’яву нової української кінохвилі», – говорить продюсер Денис Іванов.

Після здійснення оплати обрана кінопідбірка буде доступною для перегляду впродовж трьох днів.