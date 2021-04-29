«Кінопаті» передбачає колективний перегляд фільму в режимі реального часу

Онлайн-кінотеатр Takflix.com запустив експертиментальний інтерфейс «Кінопаті» (Kinoparty). З його допомогою глядачі кінотеатру можуть об’єднуватись у групи і спільно дивитися кіно, перебуваючи в різних місцях.

«Кінопаті» передбачає колективний перегляд фільму в режимі реального часу. Повторний перегляд стрічки під час «Кінопаті» неможливий, а «на паузу» його може поставити лише модератор події. Так розробники заохочують глядачів зосереджуватись на кіно та отримувати задоволення від проживання спільного досвіду.

Ціна групового квитка на «Кінопаті» нижча від суми індивідуальних, а чим чим більше людей, тим дешевшим є окремий квиток. Під час перегляду учасники «Кінопаті» можуть обговорювати кіно в режимі аудіо- та відеозв'язку, обмінюватися коментарями. У тестовому режимі функція дозволяє синхронний перегляд у групі до 10 учасників, але вже скоро розробники обіцяють збільшити цю цифру до 25.

«Кінопаті» – це авторський цифровий продукт команди Takflix.com, створений за підтримки House of Europe (Дому Європи). Нова функція онлайн-кінотеатру є відповіддю на те, як змінилося культурне життя в умовах глобальної пандемії та вимушеної соціальної ізоляції.

«2020 рік перетворив магічний довгоочікуваний сеанс у темному кінозалі на чергову рутину самотньої людини перед екраном. Ми залишились без приємних зустрічей в кіно, дискусій про вибір фільму, сміху чи зітхань у сусідньому кріслі. Ми втратили можливість обговорити кіно по гарячих слідах, радість спільного досвіду –і з цим треба було щось робити. Так і з’явилася наша “Кінопаті”», – розповідає засновниця онлайн-кінотеатру та кінорежисерка Надія Парфан.

«У часи, коли кіно сприймається як розвага у великому ТРЦ з атракціонами й поп-корном, ми пропонуємо дозвілля, яке зберігає турботу про кіно як мистецтво. „Кінопаті“ – це перш за все місце для рефлексії, спільності і досвіду. Одноосібно люди ще не довіряють українським фільмам. Коли ж формується група, яка готова піти на таку авантюру, стаються приємні сюрпризи», — вважає проектна менеджерка Takflix.com та кінопродюсерка Ірина Ковальчук.

Можливість дивитись кіно онлайн, але разом з друзями, передбачена для всіх фільмів, які доступні на Takflix.com.

Нагадаємо, Takflix – онлайн-платформа, де можна легально дивитися українські фільми, як повнометражні, так і короткометражні.