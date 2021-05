Craft Beer&Vinyl Music Festival

Фестиваль крафтового пива та вінілової музики скликає на тусівку. Від п'ятниці до неділі, 14-16 травня, у FESTrepublic будуть вечірки просто неба із різножанровою музикою від іменитих діджеїв зі всієї України, а також гуртів наживо. Відвідувачам обіцяють також вистави, кіно, спортивні руханки, дитячий майданчик, лекції та майстер-класи. Деталі знайдете за посиланням.

Виставка художника-візитівки Львова Євгена Равського

Художник Євген Равський відкрив масштабну персональну виставку. У Галереї мистецтв презентує проект «Від міфу до міфу». У різних техніках і притаманному власному стилі пропонує різні цикли. До прикладу, у серії «Ілліада» Євген Равський змальовує сюжети Гомерівського твору, але в Ахіллі, Менелаї, Гекторі впізнаєте обличчя відомих львівських митців. Більше інформації за посиланням.

Французька комедія на сцені заньківчан

У театрі ім. Марії Заньковецької відбудеться прем'єра ексцентричної французької комедії «Ім'я». За цією п'єсою знято кілька фільмів, одна з постановок отримала кінопремію «Сезар». У Львові ж прем'єру влаштують у п'ятницю, 14 травня, на камерній сцені. Сюжет зав'язується на вечірці з нагоди майбутнього народження дитини і все закручується довкола імені малюка. Деталі – за посиланням.

«Інтрига полягає в тому, як розкриваються стосунки п'ятьох друзів дитинства, які у кожного з них приховані моменти. Легка, гарна, весела французька комедія», – запросила акторка Світлана Мелеш.

Бенефіс актора Володимира Губанова

Актор театру «Воскресіння» Володимир Губанов запрошує на свій бенефіс. З нагоди ювілею у п'ятницю та суботу, 14 і 15 травня, заслужений артист гратиме головну роль у виставі «За дверима». Це постановка на актуальну для нас тему: чоловік повертається з війни, він зневірений і втратив усе, але кохання дає йому шанс на переродження. Інформацію про виставу знайдете тут.

Рок-хіти виконають на органі

Львівська філармонія пропонує незвичну програму «Рок-орган». Світові хіти музиканти виконають на органі, фортепіано та зі струнним квінтетом. Для слухачів готують композиції гуртів Rammstein, System of a down, The Cranberries, Queen та Pink Floyd. Деталі тут.

Театр ляльок — на даху Центру Довженка

Львівський театр ляльок щовихідних упродовж травня гастролює у Центрі Довженка на Сихові. На даху просто неба грають вистави для дітей цього мікрорайону. Цієї неділі, 16 травня, о 12:00 та 14:00 зіграють комедійну байку «А де ж п’яте?». Детальніше – за посиланням.

Живописні «Горизонти» Лілії Студницької

Львівська художниця Лілія Студницька відкрила персональну виставку у галереї «Зелена канапа». Як каже сама авторка, її проект є квітучим поєднанням кольорів і плям, світла і тіней, які створюють особливі візуальні ефекти. Це її сприйняття активного життя природи, неспішного споглядання у живописі краси довкола. Виставка доступна для огляду від 11 травня до 6 червня. Більше інформації – за посиланням.

