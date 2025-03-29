фото поліції Волинської області

Через ДТП один з автомобілів загорівся

На трасі Луцьк – Ківерці водій автомобіля Audi допустив зіткнення зі зустрічним автомобілем Volvo. У результаті ДТП загинув 74-річний водій Volvo, іншого водія – госпіталізували. Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області. Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням Луцьк – Ківерці уранці суботи, 29 березня. 24-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volvo, яким керував 74-річний житель Ківерців. Унаслідок аварії один з автомобілів загорівся. На місці аварії працювала поліція, співробітники ДСНС та медики. За фактом летальної ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху). Триває слідство.

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