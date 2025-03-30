Мотоцикліст врізався в огорожу та дерево і загинув

У суботу, 29 березня, у селі Підлісся на Львівщині 41-річний водій мотоцикла на швидкості влетів в огорожу та дерево. Від отриманих травм він загинув.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася пізно ввечері близько 22:45 у селі Підлісся Добросинсько-Магерівської громади Львівського району.

Мешканець села, керуючи спортивним мотоциклом KOVI 250, не впорався з керуванням, злетів з дороги та здійснив зіткнення з огорожею та деревом. Унаслідок ДТП водій загинув на місці події.

Обставини події встановлюють правоохоронці.