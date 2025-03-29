Смертельна ДТП у селі Межиброди

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Вінниччини Миколі Топчію, який у липні 2024 року за кермом вантажівки MAN з напівпричепом у селі Межибороди Сколівської громади виїхав на зустрічну смугу, де врізався у легковик Volkswagen Polo. У результаті 57-річний водій легковика загинув. Винуватець аварії отримав умовне покарання.

За матеріалами справи, ДТП сталася 8 липня 2024 року близько 16:45 на трасі Київ-Чоп поблизу села Межиброди. 54-річний Микола Топчій за кермом вантажівки MAN TGX 26.540 з напівпричепом не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Volkswagen Polo. У результаті водій легковика отримав важкі травми та загинув на місці.

У суді обвинувачений свою вину визнав, пояснив, що проявив неуважність до зміни дорожньої обстановки. Також повідомив, що відшкодував потерпілим заподіяну шкоду.

Суддя Юрій Ясінський визнав Миколу Топчія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши три роки іспитового терміну.

Суд задовольнив цивільний позов трьох родичів загиблого, відповідно до якого компанія-перевізник «Медуза транс» має відшкодувати їм 650 тис. грн моральної шкоди та понад 40 тис. судових витрат. На вирок ще може бути подана апеляція.