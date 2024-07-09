Водій МАН допустив зіткнення з легковиком

У понеділок, 8 липня, внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп в межах Львівщини загинув 57-річний водій легковика Volkswagen Polo. Його автівка зіткнулася з вантажівкою у селі Межиброди Стрийського району. ДТП трапилася близько 16:00, повідомили у поліції.

«Водій вантажного автомобіля МАН, 54-річний мешканець Дніпропетровської області, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Polo, яким керував мешканець Стрийського району віком 57 років. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні», – розповіли у поліції Львівщини.

Від удару Volkswagen злетів у кювет (фото поліції)

Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Поліцейські встановлюють обставини аварії.