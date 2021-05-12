Фестиваль Leopolis Jazz Fest відбудеться 24-28 червня

Впродовж 24-28 червня у Львові відбудеться перша велика офлайн-подія з часів пандемії — Leopolis Jazz Fest. Організатори конкурсу запевнили, що музичне дійство мине із дотриманням карантинних норм. Для цього вони створять спеціальну експертну групу та перейматимуть досвід експериментальних концертів у Європі, які вже відбулися. Серед заходів пропонують зокрема масове тестування на коронавірус.

«Коли ми відправили листи і запити з аналітикою усіх викликів та ризиків, які виникають, то були на 99% впевненими, що музиканти, спонсори й влада нам відмовлять, сказавши: "Переносьте! Ми не готові ризикувати". Але абсолютно від усіх ми отримали слова підтримки. Тому прагнемо створити безпечну атмосферу: пропонуємо гостям тестування на антиген. Для більшості відвідувачів воно буде безкоштовним. Тільки в партері основної сцени треба буде зробити ПЛР-дослідження за свої гроші. Головне — приходити на концерт заздалегідь», — розповіла виконавча директорка фестивалю Наталія Горбачевська.

Мобільні бригади, які тестуватимуть людей, будуть працювати в центрі Львова та поблизу місць виступів. Локації залишаться ті ж: маленька сцена біля Палацу Потоцьких, сцена ім. Едді Рознера в Парку культури й сцена на площі Ринок.

«До цього процесу ми залучимо медиків лікарні швидкої допомоги, вони братимуть ще людей в підтримку. Я думаю, що ті стандарти щодо проведення схожих заходів, які відпрацюються у Львові, стануть базовими для інших українських та світових міст», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Організатори наголошують, що буде враховано досвід експериментальних концертів в Європі, які вже відбулися та організатори слідкують за нововведеннями та правилами, які впроваджують фестивалі цього літа (наприклад, міжнародний джазовий фестиваль в Монтре, який відбудеться 2-17 липня 2021).

За словами організаторів, зазвичай на Leopolis Jazz Fest приїжджає близько 100 тис. відвідувачів. Цього року через епідемічні обмеження їх очікують вдвічі менше. Тому влаштовуватимуть онлайн-трансляції з окремими програмами, ведучими та включеннями. Для тих, хто буде слухати виступи наживо, приїдуть кілька хедлайнерів.

«Це улюбленець дівчат, ізраїльський контрабасист Авішай Коен, який мав виступати минулоріч. Свято влаштують віртуозний трубач Вінтон Марсаліс та оркестр Лінкольн-центру. Вперше до нас приїде американський композитор Кріс Ботті», — каже арт-директор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган.

Додамо, продаж квитків на фестиваль стартує орієнтовно наприкінці травня.