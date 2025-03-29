Зі слів Черногоренко, Україна також планує мати національні космічні супутники

Міністерство оборони України створило управління космічної політики. Воно має об’єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для співпраці із Силами оборони. Про це на форумі Space For Ukraine розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише «Суспільне» 29 березня.

Як пояснила Черногоренко, міноборони планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів та послуг. До 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

«Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (міноборони — ред.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик», – пояснила посадовиця.

Катерина Черногоренко також натякнула, що Україна рухається до започаткування вітчизняних космічних сил.

«Абсолютна більшість наших країн-партнерів розвиває цей вид військ. І, звичайно, наш ворог також рухається в цій сфері, набуває спроможності, набуває технологій. Ми маємо дати цю спроможність нашим військовим», – зауважила заступниця міністра.

До слова, наприкінці червня ГУР повідомило, що завдяки «народному супутнику» ICEYE, який придбав фонд Сергія Притули, українська розвідка зробила майже 4200 знімків військових об’єктів росіян, частину з яких використали для атак Сили оборони. За даними ГУР, збитки окупантів від роботи супутника становлять мільярдів доларів.