Апарат BlueGhost здійснив посадку на Місяці

У неділю, 2 березня, на поверхню Місяця доставили вантаж із прапором України. Про це повідомив засновник британсько-української компанії Spacebit Павло Танасюк.

У січні 2025 року Павло Танасюк разом з Copernic Space та благодійним фондом LadyRocket Foundation та LifeShip запустили на Місяць «капсулу пам'яті» за допомогою ракети-носія SpaceX та ракети-носія класу Firefly. Серед іншого у капсулі містились символи України: державний прапор, дитячі малюнки та фотографії.

У понеділок, 3 березня, засновник британсько-української компанії Spacebit Павло Танасюк повідомив, що на Місяць доставили прапор України.

«Український прапор доставлено на поверхню Місяця 2 березня 2025 року», – написав у Instagam Павло Танасюк.

Більше подробиць Павло Танасюк не розповів. Водночас компанія Firefly повідомила, що 2 березня «успішну посадку на Місяці» здійснив апарат BlueGhost, який доставив інструменти NASA. Очікується, що апарат працюватиме на супутнику близько 14 земних днів та зробить знімок затемнення. Зазначається, що BlueGhost вже передав на Землю 27 ГБ даних.

Додамо, що 8 січня 2024 року на Місяць був запущений апарат Peregrine, який також ніс вантаж від Spacebit, зокрема, металеву версію прапора України. Проте, через збій у роботі двигуна апарат згорів в атмосфері Землі 19 січня.