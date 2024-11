Очолив першу туристичну місію в космос Джаред Айзекман

Екіпаж місії SpaceX Polaris Dawn розгорнув український прапор з логотипом глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24. Про це 21 листопада повідомили на сторінці The initiative of the President of Ukraine.

Очолив першу туристичну місію друг платформи та амбасадора Скотта Келлі – американський підприємець і комерційний астронавт Джаред Айзекман. До складу суто цивільного екіпажу увійшли ще 4 людини, які й розгорнули синьо-жовтий прапор із цифрою 24 у капсулі космічного корабля Dragon 2.



Під час місії Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гілліс вибралися з капсули й виконали серію маневрів над Австралією, Новою Зеландією й Тихим океаном. Їхню подорож транслювали в прямому ефірі.

«Ми дуже пишаємося бути причетними до цієї історичної події, яка нагадала не лише про важливість космічних звершень, а й про підтримку добрих справ на нашій планеті. Два роки тому Джаред підтримав збір Скотта Келлі через UNITED24, пожертвувавши 100 тис. доларів на авто швидкої допомоги. Тепер завдяки йому український прапор пройшов еліптичною орбітою шлях на рекордній з часів програми «Аполлон» відстані – 1400 км від Землі», – додають у дописі.

Туристична місія космічного корабля SpaceX Polaris Dawn: що відомо

Нагадаємо, у червні SpaceX з четвертого разу успішно провела випробування космічного корабля Starship. Під час повернення космічний корабель тимчасово втратив відеозв'язок із Землею, проте успішно приводнився у Мексиканській затоці Атлантичного океану.

Попередні випробування корабля були провальними. Зокрема, 20 квітня 2023 року ракета та корабель вибухнули за кілька хвилин після старту. 18 листопада після другого випробування сигнал від корабля зник після 15 хвилин з моменту запуску.

Проте 12 вересня астронавти космічного корабля SpaceX Polaris Dawn таки здійснили перший комерційний політ у відкритий космос. Під час трьохгодинної місії космотуристи вилетіли за межі капсули та пробули кілька хвилин у відкритому космосі.